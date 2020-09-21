Рубрика | Украина

Центренерго шукає вугілля для сталого проходження осінньо-зимового періоду

Обновлено: Сентябрь 21, 2020. Тэги: , , , ,

Центренерго шукає вугілля для сталого проходження осінньо-зимового періоду

ПАТ «Центренерго» продовжить пошуки постачальників вугільної продукції, зокрема, на Українській енергетичній біржі.

Повідомляє сайт Центренерго.

Наразі державна енергогенеруюча компанія отримує вугілля за ціною 1650 грн/т від державних шахт і 1480 грн/т – від приватного постачальника. Водночас, за контрактом з ТОВ «ДТЕК «Добропіллявугілля» «Центренерго» отримало 35 тисяч тонн вугілля, за які повністю розрахувалося.

Для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2020-21 р.р. та у відповідності до наявного складу енергетичного обладнання, ПАТ «Центренерго» до кінця поточного року потребує вугілля газової групи та вугілля марок А і П. Енергетичне вугілля марок А і П на підконтрольній Україні території не видобувається і може лише імпортуватися.

Наразі ПАТ «Центренерго» веде перемовини з ДТЕК щодо закупівлі вугілля газової групи за ринковою ціною – 1480 грн/т та очікує пропозиції від інших постачальників.

Раніше «Термінал» писав, що Центренерго розгляне можливість приєднання шахт після їх аудиту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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