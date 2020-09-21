Центренерго шукає вугілля для сталого проходження осінньо-зимового періоду

ПАТ «Центренерго» продовжить пошуки постачальників вугільної продукції, зокрема, на Українській енергетичній біржі.

Повідомляє сайт Центренерго.

Наразі державна енергогенеруюча компанія отримує вугілля за ціною 1650 грн/т від державних шахт і 1480 грн/т – від приватного постачальника. Водночас, за контрактом з ТОВ «ДТЕК «Добропіллявугілля» «Центренерго» отримало 35 тисяч тонн вугілля, за які повністю розрахувалося.

Для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2020-21 р.р. та у відповідності до наявного складу енергетичного обладнання, ПАТ «Центренерго» до кінця поточного року потребує вугілля газової групи та вугілля марок А і П. Енергетичне вугілля марок А і П на підконтрольній Україні території не видобувається і може лише імпортуватися.

Наразі ПАТ «Центренерго» веде перемовини з ДТЕК щодо закупівлі вугілля газової групи за ринковою ціною – 1480 грн/т та очікує пропозиції від інших постачальників.

Раніше «Термінал» писав, що Центренерго розгляне можливість приєднання шахт після їх аудиту.