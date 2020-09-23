У першому півріччі 2020 року Група Нафтогаз отримала мільярдні збитки

Консолідований чистий збиток Групи Нафтогаз за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року, склав 11,5 млрд грн.

Інформує Нафтогаз.

Основні результати 6 місяців 2020 року:

· видобуто 7,2 млрд куб. м і реалізовано 9,4 млрд куб. м природного газу;

· відбулося суттєве падіння цін на нафту і газ;

· чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 15,6 млрд грн;

· загальна сума податків, сплачених до державного бюджету, перевищила 75,5 млрд грн;

· загальна сума дивідендів, сплачених Нафтогазом до державного бюджету у 2020 році, склала 39,6 млрд грн, які включно з 8,5 млрд грн дивідендів, передплачених у 2019 році, склали 95% чистого прибутку за 2019 рік.

Фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл прокоментував: «У складних умовах, спричинених помітним впливом пандемії COVID-19, значним падінням цін на газ та попиту, Нафтогаз зміг забезпечити вагомий грошовий потік. Ми виплатили 39,6 млрд грн дивідендів нашому акціонеру – державі Україна.

За 2020 рік група перерахувала до державного бюджету 75,5 млрд грн податків, включно з 11,1 млрд грн податку на прибуток.

Додатково, група сплатила дивіденди у розмірі 39,6 млрд грн за перші шість місяців 2020 року. Разом з 8,5 млрд грн дивідендів, передплачених у 2019 році, Нафтогаз перерахував 95% свого чистого прибутку за 2019 рік.

Раніше «Термінал» писав, що «Нафтогаз» у вересні підвищив ціну на газ для теплокомуненерго.