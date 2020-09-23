У першому півріччі 2020 року Група Нафтогаз отримала мільярдні збитки

Обновлено: Сентябрь 23, 2020. Тэги: , ,

У першому півріччі 2020 року Група Нафтогаз отримала мільярдні збитки

Консолідований чистий збиток Групи Нафтогаз за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року, склав 11,5 млрд грн.

Інформує Нафтогаз.

Основні результати 6 місяців 2020 року:

· видобуто 7,2 млрд куб. м і реалізовано 9,4 млрд куб. м природного газу;

· відбулося суттєве падіння цін на нафту і газ;

· чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 15,6 млрд грн;

· загальна сума податків, сплачених до державного бюджету, перевищила 75,5 млрд грн;

· загальна сума дивідендів, сплачених Нафтогазом до державного бюджету у 2020 році, склала 39,6 млрд грн, які включно з 8,5 млрд грн дивідендів, передплачених у 2019 році, склали 95% чистого прибутку за 2019 рік.

Фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл прокоментував: «У складних умовах, спричинених помітним впливом пандемії COVID-19, значним падінням цін на газ та попиту, Нафтогаз зміг забезпечити вагомий грошовий потік. Ми виплатили 39,6 млрд грн дивідендів нашому акціонеру – державі Україна.

За 2020 рік група перерахувала до державного бюджету 75,5 млрд грн податків, включно з 11,1 млрд грн податку на прибуток.

Додатково, група сплатила дивіденди у розмірі 39,6 млрд грн за перші шість місяців 2020 року. Разом з 8,5 млрд грн дивідендів, передплачених у 2019 році, Нафтогаз перерахував 95% свого чистого прибутку за 2019 рік.

Раніше «Термінал» писав, що «Нафтогаз» у вересні підвищив ціну на газ для теплокомуненерго.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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