Украинские газовые сети непригодны для транспортировки чистого водорода — РГК

«Региональная газовая компания» завершила эксперимент по закачке 99%-го водорода в газораспределительную систему.

Передает Дело.

И в первые 14 дней была потеряна почти половина давления системы — 46%, что означает непригодность существующих украинских сетей для транспортировки чистого газа. Об этом во время VI Украинского газового форума рассказал СЕО компании Олег Никоноров.

«Первые статические исследования начались этим летом на пяти полигонах компании, которые копируют ГРС Украины. Первые исследования начались этим летом. Первые сырые результаты, — говорит топ-менеджер. — В сеть закачали водород 99%, на сеть среднего давления — 4 килограмма. Первые результаты — 46% давления в условно герметичной системе на метане было потеряно за первые 14 дней».

По факту это означает, что материалы, удерживающие метан, не справляются с водородом: он проскальзывает. «Каждое соединение пропускало молекулу водорода, на газопроводах, — подчеркнул Олег Никоноров. — Точно также материалы труб, углеродистая сталь скорее всего имела утечки, то есть пропускала молекулу водорода».

РГК уже приступила к следующему испытанию — теперь нужно закачать в систему 50% смесь водорода и других газов. Впереди еще 150 экспериментов и испытаний в партнерстве с научно-исследовательскими институтами НАН Украины.

Огневые испытания на бытовом газовом оборудовании также дали предварительные результаты — ориентировочно, по словам Никонорова, проблем не выявлено при сжигании смесей, содержащих до 30% водорода.

С 2022 года компания начинает проводить реконструкцию газовых сетей с учетом того, что водород будет распространяться в Европе и Украине и занимать все большую долю в энергобалансах стран.

Ранее Терминал писал, что «Нафтогаз» рассматривает возможность использовать украинскую ГТС для хранения водорода.