Украинские газовые сети непригодны для транспортировки чистого водорода — РГК

Обновлено: Октябрь 27, 2020. Тэги: , ,

Украинские газовые сети непригодны для транспортировки чистого водорода — РГК

«Региональная газовая компания» завершила эксперимент по закачке 99%-го водорода в газораспределительную систему.

Передает Дело.

И в первые 14 дней была потеряна почти половина давления системы — 46%, что означает непригодность существующих украинских сетей для транспортировки чистого газа. Об этом во время VI Украинского газового форума рассказал СЕО компании Олег Никоноров.

«Первые статические исследования начались этим летом на пяти полигонах компании, которые копируют ГРС Украины. Первые исследования начались этим летом. Первые сырые результаты, — говорит топ-менеджер. — В сеть закачали водород 99%, на сеть среднего давления — 4 килограмма. Первые результаты — 46% давления в условно герметичной системе на метане было потеряно за первые 14 дней».

По факту это означает, что материалы, удерживающие метан, не справляются с водородом: он проскальзывает. «Каждое соединение пропускало молекулу водорода, на газопроводах, — подчеркнул Олег Никоноров. — Точно также материалы труб, углеродистая сталь скорее всего имела утечки, то есть пропускала молекулу водорода».

РГК уже приступила к следующему испытанию — теперь нужно закачать в систему 50% смесь водорода и других газов. Впереди еще 150 экспериментов и испытаний в партнерстве с научно-исследовательскими институтами НАН Украины.

Огневые испытания на бытовом газовом оборудовании также дали предварительные результаты — ориентировочно, по словам Никонорова, проблем не выявлено при сжигании смесей, содержащих до 30% водорода.

С 2022 года компания начинает проводить реконструкцию газовых сетей с учетом того, что водород будет распространяться в Европе и Украине и занимать все большую долю в энергобалансах стран.

Ранее Терминал писал, что  «Нафтогаз» рассматривает возможность использовать украинскую ГТС для хранения водорода.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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