Видобуток Укрнафти у вересні дещо зменшився у порівнянні з минулим роком

За оперативними даними, у вересні 2020 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 119,7 тис. т нафти і конденсату і 89,3 млн м3 газу, що, відповідно, на 3,2% і 5,9% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Середньодобові показники видобутку вуглеводнів у вересні склали 3,99 тис. т нафти і конденсату і 2,98 млн м3 газу, дещо знизившись у порівнянні з показниками минулого року.

Повідомляє Укрнафта.

«З огляду на невирішене питання «історичної» податкової заборгованості інвестиційні можливості компанії, як і раніше, обмежені. Основна увага приділяється операційній ефективності під час роботи на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання. У вересні «Укрнафта» завершила капітальний ремонт (КРС) на 10 свердловинах, провела 1 операцію з інтенсифікації видобутку та вивела з бездіяльності 6 свердловин», — йдеться у повідомленні.

Раніше Термінал писав, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт для погашення боргів Укрнафти.