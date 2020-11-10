«Зеленая энергетика» может производить треть мировой электроэнергии к 2025 году – отчет IEA

Возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ) составили почти 90% всего прироста мощности электроэнергии в 2020 году. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA).

Передает Лига.Бизнес.

Согласно отчету, производство энергии из возобновляемых источников глобально вырастет на 200 ГВт (+7%) в 2020 году, несмотря на коронакризис. В то же время отмечается резкий спад производства энергии из угля, нефти и газа.

Доля ВЭС и СЭС в США и Китае вырастет на 30% в 2020 году. Прирост ВИЭ в Европе и Индии составит 10% в 2021 году – рекордный показатель с 2015 года.

Ожидается, что в 2021 наибольший вклад в прирост ВИЭ внесет Индия. С 2020 года ежегодный прирост «зеленой энергетики» в стране будет удваиваться.

В IEA прогнозируют, что к 2025 году возобновляемые источники энергии могут сместить с первого места уголь и стать крупнейшим источником электроэнергии в мире.

«К тому времени (2025 году, – ред. ) ожидается, что ВИЭ будут поставлять одну треть мировой электроэнергии», – говорится в отчете IEA.

Ранее Терминал писал, что спрос на нефть в 2021 году рекордно вырастет, — МЭА.