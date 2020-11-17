Верховная Рада приняла законопроект о порядке погашения долгов Укрнафты

Обновлено: Ноябрь 17, 2020. Тэги: , ,

Верховная Рада приняла законопроект о порядке погашения долгов Укрнафты

Верховная Рада на заседании во вторник, 17 ноября, 283 голосами приняла законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который предусматривает погашение долгов Укрнафты на 30,35 млрд гривен.

Передает lenta.ua

Согласно закону, сначала Нафтогаз получит от правительства 32,3 млрд гривен компенсации за поставки газа на условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд гривен.

После этого Нафтогаз заплатит Укрнафте за 2,06 млрд куб. м газа 15,1 млрд гривен и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд гривен.).

Из этих средств Укрнафта должна погасить 30,35 млрд гривен долгов.

Таким образом, объем поступлений в спецфонд госбюджета составит 42,5 млрд гривен. В случае вычета 32,2 млрд гривен компенсации, которую должен получить Нафтогаз, возникает остаток 10,3 млрд гривен.

Ранее Терминал писал, что Шмыгаль связал выплату зарплат шахтерам с решением долгов Укрнафты.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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