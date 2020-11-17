Верховная Рада приняла законопроект о порядке погашения долгов Укрнафты

Верховная Рада на заседании во вторник, 17 ноября, 283 голосами приняла законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который предусматривает погашение долгов Укрнафты на 30,35 млрд гривен.

Передает lenta.ua

Согласно закону, сначала Нафтогаз получит от правительства 32,3 млрд гривен компенсации за поставки газа на условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд гривен.

После этого Нафтогаз заплатит Укрнафте за 2,06 млрд куб. м газа 15,1 млрд гривен и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд гривен.).

Из этих средств Укрнафта должна погасить 30,35 млрд гривен долгов.

Таким образом, объем поступлений в спецфонд госбюджета составит 42,5 млрд гривен. В случае вычета 32,2 млрд гривен компенсации, которую должен получить Нафтогаз, возникает остаток 10,3 млрд гривен.

Ранее Терминал писал, что Шмыгаль связал выплату зарплат шахтерам с решением долгов Укрнафты.