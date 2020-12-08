Держекоінспекція буде контролювати викиди парникових газів з 2021 року

З 1 січня 2021 року вводиться в дію закон «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», згідно з яким Держекоінспекція буде здійснювати перевірки документів про викиди.

Інформує Держекоінспекція.

«На Державну екологічну інспекцію, відповідно до нещодавно прийнятого закону, покладена функція перевірки даних у документах, а саме у звітах про викиди, які здійснені за певний період, планах моніторингу за викидами, тощо. ДЕІ може провести позапланову перевірку впродовж 3 місяців після подачі документів суб’єктами господарювання і перевірити відповідність інформації дійсному положенню справ», — пояснив Андрій Мальований.

Він додав, що цю функцію Держекоінспекція наразі вносить у своє положення.

«Також найближчим часом буде розроблено методику контролю над обсягами викидів парникових газів», — зауважив Андрій Мальований.

Ухвалення згаданого вище законопроекту було необхідне для впровадження європейського законодавства в українське.

«Підставою для прийняття цього закону є необхідність України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС наблизити своє законодавство до європейського. Зокрема, важливим є впровадження Директиви 2003/87/ЄС, згідно з якою є обов’язковим створення системи торгівлі викидами парниковими газами. Вона передбачає отримання суб’єктами господарювання дозволу на певну кількість викидів. У разі, якщо обсяг утворених парникових газів менший, підприємство може продати «залишок» викидів іншому суб’єкту», — зазначив Андрій Мальований.

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