Нафтогаз виділив роздрібну торгівлю газом в окремий дивізіон

Для подальшого розвитку роздрібної торгівлі газом Група Нафтогаз створила окремий дивізіон «Роздрібна торгівля».

При цьому оптовим продажем газу та рідких вуглеводнів займатиметься дивізіон «Трейдинг», пише пресслужба Нафтогазу.

«Рівно півроку тому почав працювати вільний ринок газу для населення, завдяки чому українці отримали можливість вільно обирати постачальника. У нас постійно зростає кількість клієнтів. Якщо в перші місяці роботи ринку щодня ми отримували по 200-300 заяв на приєднання, то наразі середня динаміка подачі заявок становить 10-12 тис. за добу. Сьогодні розвиток роздрібної торгівлі газом є для нас пріоритетом і ми бачимо необхідність у створенні окремого дивізіону “Роздрібна торгівля”, щоб якісно працювати над цим напрямком надалі», — пояснив Отто Ватерландер, головний виконавчий директор Групи Нафтогаз.

Директором нового дивізіону «Роздрібна торгівля» став Максим Рабінович, очільник ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Директором дивізіону «Трейдинг» призначено Віллема Коппульса, очільника ТОВ «Газопостачальної компанії «Нафтогаз Трейдинг».

На сьогодні в межах Групи Нафтогаз створено бізнес-дивізіони «Розвідка та видобування», «Нафта», «Роздрібна торгівля», «Трейдинг», «Нова енергія», «Теплоенергетика», «Зберігання природного газу». Крім основних бізнес-дивізіонів, окремо створено дивізіон «Технічне забезпечення», який централізовано відповідає за капітальні проекти, науково-дослідницьку діяльність та управління ланцюгами постачання.

«Термінал» писав, Нафтогаз уклав перші угоди з газзбутами на поставку газу в лютому на спецумовах.