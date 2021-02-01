Нафтогаз виділив роздрібну торгівлю газом в окремий дивізіон

Обновлено: Февраль 01, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз виділив роздрібну торгівлю газом в окремий дивізіон

Для подальшого розвитку роздрібної торгівлі газом Група Нафтогаз створила окремий дивізіон «Роздрібна торгівля».

При цьому оптовим продажем газу та рідких вуглеводнів займатиметься дивізіон «Трейдинг», пише пресслужба Нафтогазу.

«Рівно півроку тому почав працювати вільний ринок газу для населення, завдяки чому українці отримали можливість вільно обирати постачальника. У нас постійно зростає кількість клієнтів. Якщо в перші місяці роботи ринку щодня ми отримували по 200-300 заяв на приєднання, то наразі середня динаміка подачі заявок становить 10-12 тис. за добу. Сьогодні розвиток роздрібної торгівлі газом є для нас пріоритетом і ми бачимо необхідність у створенні окремого дивізіону “Роздрібна торгівля”, щоб якісно працювати над цим напрямком надалі», — пояснив Отто Ватерландер, головний виконавчий директор Групи Нафтогаз.

Директором нового дивізіону «Роздрібна торгівля» став Максим Рабінович, очільник ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Директором дивізіону «Трейдинг» призначено Віллема Коппульса, очільника ТОВ «Газопостачальної компанії «Нафтогаз Трейдинг».

На сьогодні в межах Групи  Нафтогаз створено бізнес-дивізіони «Розвідка та видобування», «Нафта», «Роздрібна торгівля», «Трейдинг», «Нова енергія», «Теплоенергетика», «Зберігання природного газу». Крім основних бізнес-дивізіонів, окремо створено дивізіон «Технічне забезпечення», який централізовано відповідає за капітальні проекти, науково-дослідницьку діяльність та управління ланцюгами постачання.

«Термінал» писав, Нафтогаз уклав перші угоди з газзбутами на поставку газу в лютому на спецумовах.

Автор:

(Всего статей: 9655)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: