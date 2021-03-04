З ПСГ відібрали у 2,5 раза більше газу, ніж минулого року — Укртрансгаз

Обновлено: Март 04, 2021. Тэги: ,

З ПСГ відібрали у 2,5 раза більше газу, ніж минулого року — Укртрансгаз

Оператор газосховищ України розпочинає весну 2021 року з рекордними запасами газу в підземках.

Про це пише пресслужба Укртрансгазу.

«Станом на 1 березня у газосховищах зберігається понад 18 млрд куб. м газу ‒ найвищий рівень наповнення за минулі десять років. При цьому відбір газу протягом лютого також став найвищим за попередні вісім років, сягнувши позначки у 2,9 млрд куб. м газу. Протягом 16 днів поспіль ‒ з 6 по 21 лютого із газосховищ щодоби відбирали понад 100 млн куб. м газу», — йдеться у повідомленні.

З початку  опалювального сезону із газосховищ відібрали (за оперативними даними) 10,23 млрд куб. м газу. Зокрема у лютому 2021 року з українських ПСГ відібрано 2,9 млрд куб. м газу, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Станом на 01.03.2021 іноземні трейдери зберігають в режимі «Митний склад» 5,6 млрд куб. м газу. Це в 6,3 раза більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у «short haul» режимі накопичено 4,1 млрд куб. м.

Компанії-резиденти зберігають в режимі «Митний склад» 0,55 млрд куб. м, що на 2,9% менше ніж в аналогічний період 2020 року. З них обсяг газу, закачаного в ПСГ в режимі «short haul», дорівнює 0,48 млрд куб. м.

Станом на  01.03.2021  запас природного газу у підземних газосховищах становить 18,03 млрд куб. м газу. Це на 13% перевищує показники минулого року.

«Цьогоріч останній місяць зими став одним із найактивніших періодів щодо темпів відбору природного газу. Зокрема, активну роль на українському газовому ринку відіграють нерезиденти. Вони не лише експортують газ, але і здійснюють між собою операції з купівлі-продажу газу в ПСГ в режимі Митного складу, а також реалізують свої запаси резидентам. Високий інтерес  до наших ПСГ з боку іноземних гравців доводить, що ми обрали правильну стратегію взаємодії із замовниками-нерезидентами», – зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

 «Термінал» писав, за результатами відкритих торгів пропозиції компаній-учасників дозволили заощадити на закупівлі 147,7 мільйона гривень або 21,6% від попередньої очікуваної вартості.

Укртрансгаз успішно завершив шість аукціонів на закупівлю 105 млн куб. м природного газу для виробничо-технологічних витрат ПСГ та забезпечення потреб структурних підрозділів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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