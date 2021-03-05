ОПЕК не буде нарощувати видобуток нафти в квітні, крім РФ і Казахстану

ОПЕК + ухвалила рішення не підвищувати рівень видобутку нафти у квітні, крім Росії й Казахстану, які зможуть підвищити видобуток на 130 тис. Б / д і 20 тис. Б / д відповідно.

Про це повідомляє Interfax.

«За підсумками засідання країнами-учасницями угоди було прийнято рішення про продовження поточного рівня скорочення видобутку нафти на квітень 2021 року. При цьому для Казахстану і Росії були узгоджені окремі умови, що передбачають подальше збільшення видобутку в даний період на 20 і 130 тис. Бар / добу відповідно «, — повідомила пресслужба Міненерго Казахстану.

При цьому Саудівська Аравія збереже свої добровільні обмеження з видобутку на 1 млн б / д ще на квітень.

«Саудівська Аравія поверне на ринок 1 млн б / д нафти, в залежності від ситуації на нафтовому ринку», — сказав міністр енергетики королівства принц Абдулазіз бен Сальман на пресконференції за підсумками засідання ОПЕК +.

Низці країн ОПЕК + було дозволено компенсувати недоскорочення обсяги видобутку нафти до кінця липня, йдеться в пресрелізі ОПЕК за підсумками засідання міністерської моніторингового комітету ОПЕК +.

Комітет закликав всіх учасників угоди досягти повної відповідності угоді й заповнити нестачу компенсацій, щоб досягти мети балансування ринку й уникнути невиправданих затримок в цьому процесі.

На нараді відзначили, що в грудні запаси в країнах ОЕСР знижувалися п’ятий місяць поспіль. JMMC відзначило недавнє поліпшення настроїв на ринку завдяки прийняттю і розгортання програм вакцинації та додаткових стимулів в ключових країнах, але попередило всі країни-учасниці зберігати пильність і гнучкість в умовах невизначеності ринкових умов.

Наступні зустрічі міністрів JMMC і країн ОПЕК + заплановані на 31 березня й 1 квітня 2021 року відповідно.

Раніше «Термінал» писав, технічний комітет ОПЕК+ на засіданні 2 березня обговорив варіант збільшення видобутку нафти уквітні на 1,5 млн барелів на добу з урахуванням того, що Саудівська Аравія з квітня припиняє свої добровільні обмеження на 1 млн б / д, а країни ОПЕК+ збільшують видобуток на 0,5 млн б / д.