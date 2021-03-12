Міненерго не має наміру продовжувати дію обмеження ціни на газ для населення

Міністерство енергетики не має наміру подовжувати дію обмеження ціни на ринку газу в 6,99 грн/куб м, встановленого урядом на лютий-березень для побутових і низки інших споживачів.

Передає Інтерфакс-Україна.

«Міністерство не має наміру подовжувати дію обмежень ціни на газ», — повідомляється в його відповіді на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

При цьому Міненерго очікує, що завершення дії обмеження не спричинить збільшення ціни на газ, і ціна ресурсу в річних контрактах для побутових споживачів не перевищуватиме наявного рівня.

Раніше на ринку обговорювалася можливість продовження щонайменше на квітень, як на останній місяць опалювального сезону, обмеження ціни ресурсу.

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