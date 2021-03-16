Енергоатом стягує заборгованість ГарПока через суди

11 березня 2021 року Господарський суд міста Києва за позовом ДП «НАЕК «Енергоатом» стягнув з ДП «Гарантований покупець» 2,7 млрд грн.
Повідомляє Енергоатом.
Раніше, у лютому 2021 року, той самий суд ухвалив рішення стягнути на користь Енергоатома 4,1 млрд грн.
Наразі суд визнав боргові претензії НАЕК до Гарантованого покупця на загальну суму 6,8 млрд грн. Таким чином НАЕК «Енергоатом» виграв другу поспіль справу у суді проти Гарантованого покупця, який накопичив мільярдні борги перед атомниками за електроенергію, придбану для населення. Нині Господарський суд міста Києва розглядає ще одну позовну заяву від Енергоатома на суму близько 2 млрд грн.
Раніше Термінал писав, що НКРЕКП розпочинає розслідування порушень законодавства на ринку електричної енергії.