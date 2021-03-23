Saudi Aramco обіцяє забезпечувати Китай нафтою (і не тільки) 50 років і більше

Нафтовий гігант Saudi Aramco обіцяє в пріоритетному порядку забезпечувати енергетичну безпеку Китаю наступні 50 років і далі, оскільки нові та чинні джерела енергії будуть працювати паралельно протягом деякого часу.



Про це заявив генеральний директор компанії Амін Нассер, пише Reuters.

«Ми розуміємо, що рішення в галузі відновлюваної енергетики мають вирішальне значення для швидкого і плавного переходу до глобальної енергетики [...] Але насправді це займе якийсь час, оскільки в багатьох галузях альтернатив нафти мало», — сказав Нассер у відеозверненні.

За його словами, Saudi Aramco також розраховує на подальші інвестиції в проєкти, які допоможуть задовольнити потреби Китаю в транспорті й хімічної продукції, а також в мастильних матеріалах. Чистий прибуток Saudi Aramco у 2020 році впав в 1,8 раза й склав $49 млрд проти $88,2 млрд роком раніше.

В цьому році компанія очікує збільшення попиту на нафту.

«Ми раді, що є ознаки економічного відновлення. Ми очікуємо, що це буде тривати в міру того, як уряду і влади в усьому світі знову відкриють економіку», — сказав Нассер.

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