У березні з ПСГ відібрали газу в 17 разів більше ніж минулоріч

Протягом березня поточного року з ПСГ відібрано 2,2 млрд куб. м, що у 17 разів перевищує показники відбору за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила пресслужба УТГ.

«Рівень наповнення ПСГ за підсумками березня залишається найвищим за 10 років та дещо перевищує минулорічний показник – на 1%. На момент входження в поточний сезон відбору відповідна різниця становила 30%», — йдеться у повідомленні.

Значні обсяги відбору газу з ПСГ протягом опалювального сезону 2020/2021 пояснюються як низькими показниками температури повітря, так і попитом послуг зберігання газу з боку українських та іноземних замовників.

«За перші три місяці 2021 року Оператор газосховищ розширив своє портфоліо клієнтів на 50 компаній (7 із яких є резидентами іноземних країн). Наразі послугами Оператора користуються вже 889

замовників з України та інших держав», — пише пресслужба.

Станом на 01.04.2021 запас природного газу у підземних газосховищах становить 15,82 млрд куб. м газу. Це на 1 % перевищує показники минулого року та є найвищим рівнем заповненості українських ПСГ щонайменше з 2010 року.

«Термінал» писав, з ПСГ відібрали у 2,5 раза більше газу, ніж минулого року — Укртрансгаз.