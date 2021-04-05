У березні з ПСГ відібрали газу в 17 разів більше ніж минулоріч

Обновлено: Апрель 05, 2021. Тэги: , ,

У березні з ПСГ відібрали газу в 17 разів більше ніж минулоріч

Протягом березня поточного року з ПСГ відібрано 2,2 млрд куб. м, що у 17 разів перевищує показники відбору за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила пресслужба УТГ.

«Рівень наповнення ПСГ за підсумками березня залишається найвищим за 10 років та дещо перевищує минулорічний показник – на 1%. На момент входження в поточний сезон відбору відповідна різниця становила 30%», — йдеться у повідомленні.

Значні обсяги відбору газу з ПСГ протягом опалювального сезону 2020/2021 пояснюються як низькими показниками температури повітря, так і попитом послуг зберігання газу з боку українських та іноземних замовників.
«За перші три місяці 2021 року Оператор газосховищ розширив своє портфоліо клієнтів на 50 компаній (7 із яких є резидентами іноземних країн). Наразі послугами Оператора користуються вже 889

замовників з України та інших держав», — пише пресслужба.

Станом на  01.04.2021  запас природного газу у підземних газосховищах становить 15,82 млрд куб. м газу. Це на 1 % перевищує показники минулого року та є найвищим рівнем заповненості українських ПСГ щонайменше з 2010 року.

«Термінал» писав, з ПСГ відібрали у 2,5 раза більше газу, ніж минулого року — Укртрансгаз.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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