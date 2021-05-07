СБУ викрила нелегальний нафтопереробний завод

Служба Безпеки України заблокувала на Дніпропетровщині масштабну схему з промислового виробництва і збуту контрафактного пального.
За оперативною інформацією, щодня на підприємстві виробляли оптові партії дизпалива сумнівної якості на мільйони гривень, повідомляє пресслужба СБУ області.
Для виробництва контрафакту троє організаторів схеми облаштували нелегальний нафтопереробний завод. Готову продукцію ділки збували через логістичні центри, які знаходились на територіях Дніпропетровської та Полтавської областей. Також для реалізації фальсифікованого дизпалива учасники схеми використовували афілійовані АЗС, що працювали без відповідних дозвільних документів і ліцензій.
Читайте в «Терміналі», Служба безпеки НАК «Нафтогаз України» спільно зі Службою безпеки України викрила схему розкрадання працівниками Управління з переробки газу і газового конденсату (УПГГК, філія АТ «Укргазвидобування») скрапленого газу.