Заступник міністра енергетики пояснив основні зміни моделі ПСО

Вважаю за доцільне пояснити основні зміни моделі ПСО, причини їх ухвалення та подальші очікування.

Про це на сторінці у Фейсбук написав заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

«Для побутових споживачів ціна на електроенергію мала б бути вже з 1.07.2019 значно вищою відносно поточної (1,68 грн/кВтгод) та диференційованою залежно від області. Так, станом на сьогодні ціна мала б становити від 2,60-2,96 грн/кВт*год по м. Києву та Дніпропетровській області, до 3,70-4 грн/кВт*год у Івано-Франківській та Луганській областях відповідно (тариф на розподіл на сьогодні найвищий саме в Луганській області і є втричі вищим, ніж в м. Києві)», — написав він.

На думку Бойка,нова модель ПСО є позитивним кроком, який, робить процес поставки е/е для населення максимально прозорим і зрозумілим.

«Як показує детальний аналіз ситуації, ніяких збитків від ПСО, скажімо ПрАТ «Укргідроенерго» не несе.В разі незмінності пропонованої з 1.06.21 моделі, додаткове навантаження на ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами червень-грудень 2021 року зросте всього лише на 720 млн грн (адже обов’язку продавати 30% товарної продукції за 1 коп. вже не буде)», — написав він.

Рішення про чергові зміни до ПСО приймалось лише після максимально можливого (як для цього року) розміщення в прогнозному балансі товарної продукції обох державних виробників – учасників ПСО.

Водночас повне розв’язання питання фінансового збалансування учасників ринку електричної енергії, що несуть тягар покладених спеціальних обов’язків (в першу чергу — НАЕК «Енергоатом») можливе лише за умови, коли середньозважена ціна на електричну енергію для побутових споживачів хоча б покриватиме собівартість її виробництва державними енергогенеруючими підприємствами та середньозважену ціну «доставки» електроенергії.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики України почало роботу над новою моделлю ПСО, яка має максимально відповідати інтересам як учасників ринку, так і споживачів.