НКРЕКП: посилюється відповідальність за неякісне надання послуг з електропостачання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, на засіданні внесла зміни до Порядку, який регулює забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам.

Про це повідомляє пресслужба Регулятора.

Так, посилюється відповідальність компаній за неякісне надання послуг з електропостачання споживачам.

Внесені зміни передбачають: встановлення компенсації за відсутність однієї фази протягом більше ніж 24 годин для споживачів, приєднаних до електричних мереж по трифазній схемі електроживлення; посилення з 01.01.2022 стандарту щодо тривалості аварійних перерв з 24 до 22 годин; встановлення гарантованих стандартів щодо тривалості планових перерв в електропостачанні із попередженням споживачів.

Допустима тривалість планових перерв в електропостачанні скорочується з 24 годин до не більше 12 годин (у незимові місяці) та 6 годин (у зимові місяці).

Для значних за обсягом виконання планових робіт (реконструкція та заміна мереж) тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати 24 години (у незимові місяці) та 8 годин (у зимові місяці); збільшення розмірів сум компенсацій для окремих стандартів (щодо аварійних перерв, що тривають понад 24 (а з 01.01.2021 – 22) години, та строків усунення причин неякісного електропостачання). \

Прийняття зазначеної постанови підвищить загальний рівень якості електропостачання для споживачів, зокрема зменшить тривалість переривань в електропостачанні.

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