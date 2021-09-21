Технічна готовність регіонів до опалювального сезону — понад 90%

Регіони України технічно готові до старту опалювального сезону на понад 90%.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

«Підготовка до опалювального сезону знаходиться у фокусі уваги Уряду, зокрема й Міністерства розвитку громад та територій України. В першу чергу маємо говорити про фізичну готовність. За даними органів місцевого самоврядування вона складає понад 90%. Співробітники Мінрегіону регулярно здійснюють візити до регіонів з метою моніторингу ситуації. Йдемо за графіком», — сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Керівник Мінрегіону зупинився й на інших напрямках підготовки до осінньо-зимового періоду, зокрема й фінансових аспектах діяльності підприємств теплопостачання.

«Ціна газу на світових ринках практично щодня змінюється. Тож у процесі підготовки до опалювального сезону важливим є укладання довгострокових договорів між підприємствами ТКЕ з ТОВ “Газопостачальна компанія” Нафтогаз Трейдинг”. Газова компанія запропонувала одну з найнижчих цін на ринку — 7420 грн за тис. куб. м (з ПДВ та без інших надбавок) у рамках обсягу I «Фіксований». Тож тарифи на опалення та гарячу воду підвищуватися не повинні. Кожного дня у Мінрегіоні проводимо зустрічі з головами міст та керівниками обласних держадміністрацій. Вони стосуються як фізичної підготовки, так і тарифної політики», — підкреслив Чернишов.

«Термінал» писав, Держенергонагляд заявляє про низький рівень підписання актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний сезон у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій областях.