Технічна готовність регіонів до опалювального сезону — понад 90%

Обновлено: Сентябрь 21, 2021. Тэги: , ,

Технічна готовність регіонів до опалювального сезону — понад 90%

Регіони України технічно готові до старту опалювального сезону на понад 90%.  

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

«Підготовка до опалювального сезону знаходиться у фокусі уваги Уряду, зокрема й Міністерства розвитку громад та територій України. В першу чергу маємо говорити про фізичну готовність. За даними органів місцевого самоврядування вона складає понад 90%. Співробітники Мінрегіону регулярно здійснюють візити до регіонів з метою моніторингу ситуації. Йдемо за графіком», — сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Керівник Мінрегіону зупинився й на інших напрямках підготовки до осінньо-зимового періоду, зокрема й фінансових аспектах діяльності підприємств теплопостачання.

«Ціна газу на світових ринках практично щодня змінюється. Тож у процесі підготовки до опалювального сезону важливим є укладання довгострокових договорів між підприємствами ТКЕ з ТОВ “Газопостачальна компанія” Нафтогаз Трейдинг”. Газова компанія запропонувала одну з найнижчих цін на ринку  — 7420 грн за тис. куб. м (з ПДВ та без інших надбавок) у рамках обсягу I «Фіксований». Тож тарифи на опалення та гарячу воду підвищуватися не повинні. Кожного дня у Мінрегіоні проводимо зустрічі з головами міст та керівниками обласних держадміністрацій. Вони стосуються як фізичної підготовки, так і тарифної політики», — підкреслив Чернишов.

«Термінал» писав, Держенергонагляд заявляє про низький рівень підписання актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний сезон у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій областях.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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