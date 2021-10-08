Міністр енергетики розповів у ВР про підготовку до опалювального сезону

Урядом України вжито низку заходів для забезпечення стабільного та безпечного енергопостачання й захисту населення від коливання тарифів цього опалювального сезону. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко у п’ятницю 8 жовтня під час виступу у Верховній Раді України.

Повідомляє Міненерго.

«В умовах стрімкого зростання ціни на вуглеводні та їхнього тотального дефіциту в цей осінньо-зимовий період робимо ставку на атомну генерацію. Ми оптимізували ремонтну кампанію АЕС, а тому протягом цього опалювального сезону НАЕК «Енергоатом» має працювати на рекордній потужності – 14-тьма енергоблоками з 15-ти наявних. У порівняні з попереднім опалювальним сезоном, очікувані обсяги виробництва АЕС зростуть на 12%», – заявив Герман Галущенко.

На опалювальний період Міненерго прогнозує витрати вугільної продукції на виробництво електроенергії на рівні 15,3 млн т. Біля 9,1 млн тонн буде забезпечено власним видобутком, ще близько 4 млн тонн за даними компаній будуть імпортовані згідно діючих контрактів. І очікується ще близько 2 млн тонн додаткового постачання вугільної продукції протягом опалювального сезону.

Міністр повідомив, що наявні запаси природного газу в підземних сховищах достатні для проходження осінньо-зимового періоду, а НАК «Нафтогаз України» має достатній фінансовий ресурс для їхнього поповнення.

Раніше Термінал писав, що ситуація з накопиченням вугілля на ТЕС погіршилася — Укренерго.