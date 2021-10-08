Міністр енергетики розповів у ВР про підготовку до опалювального сезону

Обновлено: Октябрь 08, 2021. Тэги: , , ,

Міністр енергетики розповів у ВР про підготовку до опалювального сезону

Урядом України вжито низку заходів для забезпечення стабільного та безпечного енергопостачання й захисту населення від коливання тарифів цього опалювального сезону. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко у п’ятницю 8 жовтня під час виступу у Верховній Раді України.

Повідомляє Міненерго.

«В умовах стрімкого зростання ціни на вуглеводні та їхнього тотального дефіциту в цей осінньо-зимовий період робимо ставку на атомну генерацію. Ми оптимізували ремонтну кампанію АЕС, а тому протягом цього опалювального сезону НАЕК «Енергоатом» має працювати на рекордній потужності – 14-тьма енергоблоками з 15-ти наявних. У порівняні з попереднім опалювальним сезоном, очікувані обсяги виробництва АЕС зростуть на 12%», – заявив Герман Галущенко.

На опалювальний період Міненерго прогнозує витрати вугільної продукції на виробництво електроенергії на рівні 15,3 млн т. Біля 9,1 млн тонн буде забезпечено власним видобутком, ще близько 4 млн тонн за даними компаній будуть імпортовані згідно діючих контрактів. І очікується ще близько 2 млн тонн додаткового постачання вугільної продукції протягом опалювального сезону.

Міністр повідомив, що наявні запаси природного газу в підземних сховищах достатні для проходження осінньо-зимового періоду, а НАК «Нафтогаз України» має достатній фінансовий ресурс для їхнього поповнення.

Раніше Термінал писав, що ситуація з накопиченням вугілля на ТЕС погіршилася — Укренерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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