Наглядова рада Центренерго змінила в.о. генерального директора

Наглядова рада ПАТ «Центренерго» звільнила в.о. генерального директора Юрія Власенка з займаної посади відповідно до поданої ним заяви за власним бажанням.
Водночас, обов‘язки генерального директора покладені на Віталія Довгаля, який працює членом дирекції ПАТ «Центренерго» з лютого 2021р.
Юрій Власенко очолював ПАТ «Центренерго», як антикризовий менеджер, з 26 лютого 2021р., коли відбулася зміна керівництва підприємства.
Він має понад 30 років досвіду на керівних посадах в енергетичній галузі нашої держави та звання «Заслужений енергетик України».
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