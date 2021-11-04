Генерацію на природному газі будуть використовувати лише для балансування енергосистеми — Міненерго

Обновлено: Ноябрь 04, 2021. Тэги: , , ,

Генерацію на природному газі будуть використовувати лише для балансування енергосистеми — Міненерго

Під час наради в Міністерстві енергетики з НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України» та НКРЕКП був узгоджений механізм впровадження превентивних заходів для забезпечення стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 рр.

Повідомляє Міненерго.

Для балансування енергосистеми під час опалювального сезону залучатимуть енергоблоки теплових електростанцій і теплоелектроцентралей, що використовують в якості палива природний газ.

Необхідна потужність буде активуватись лише для балансування енергосистеми і як окрема допоміжна послуга. Такий підхід, з однієї сторони, дозволить фінансово збалансувати підприємства, що працюватимуть на природному газі, та уникнути заборгованості перед НАК «Нафтогаз України», а з іншої – матиме мінімальний вплив на ціноутворення на ринку.

Наголошується, що НАК «Нафтогаз України» готовий забезпечити необхідний обсяг природного газу за спеціальними умовами для потреб енергогенеруючих підприємств. Для цього компанія підготує довгострокові контракти із енергогенеруючими підприємствами, в яких має бути передбачене чітке виконання графіку платежів за спожитий природний газ для забезпечення ліквідності НАК «Нафтогаз».

Читайте у Терміналі: Запаси газу в ПСГ на 36% менше ніж минулого 2020-го року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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