Генерацію на природному газі будуть використовувати лише для балансування енергосистеми — Міненерго

Під час наради в Міністерстві енергетики з НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України» та НКРЕКП був узгоджений механізм впровадження превентивних заходів для забезпечення стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 рр.

Повідомляє Міненерго.

Для балансування енергосистеми під час опалювального сезону залучатимуть енергоблоки теплових електростанцій і теплоелектроцентралей, що використовують в якості палива природний газ.

Необхідна потужність буде активуватись лише для балансування енергосистеми і як окрема допоміжна послуга. Такий підхід, з однієї сторони, дозволить фінансово збалансувати підприємства, що працюватимуть на природному газі, та уникнути заборгованості перед НАК «Нафтогаз України», а з іншої – матиме мінімальний вплив на ціноутворення на ринку.

Наголошується, що НАК «Нафтогаз України» готовий забезпечити необхідний обсяг природного газу за спеціальними умовами для потреб енергогенеруючих підприємств. Для цього компанія підготує довгострокові контракти із енергогенеруючими підприємствами, в яких має бути передбачене чітке виконання графіку платежів за спожитий природний газ для забезпечення ліквідності НАК «Нафтогаз».

Читайте у Терміналі: Запаси газу в ПСГ на 36% менше ніж минулого 2020-го року.