Центренерго планує закупити за кордоном 2,2 млн тонн вугілля для проходження зими

Державне ПАТ «Центренерго» планує закупити 2,2 млн тонн вугілля за кордоном для проходження опалювального сезону. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив голова наглядової ради Центренерго й заступник голови Фонду держмайна Денис Кудін.

Передає Ліга.Бізнес.

За словами Кудіна, 1,5 млн тонн вугілля Центренерго поступово отримуватиме залізницею з Польщі, Казахстану та Білорусі. Ще компанія отримає морем 215 000 тонн до кінця листопада, зокрема – вугілля американського походження, каже голова наглядової ради. Ще щонайменше 235 000 тонн має прийти морем у грудні, 250 000 тонн – у січні.

Кудін додав, що вугілля з Казахстану купується через Білорусь. Це пов’язано з російськими санкціями проти Центренерго. Водночас на Центренерго не розглядають переведення енергоблоків на газ. Зараз газ розглядають як резервний варіант.

Раніше Термінал писав, що Центренерго отримає гроші на закупівлю вугілля шляхом першочергового погашення боргів Укренерго.