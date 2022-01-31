Нафтогаз купує валюту для імпорту газу — НБУ

Заступник глави НБУ Юрій Гелетій прокоментував можливий вплив на валютний ринок придбання «Нафтогазом» валюти для імпорту газу.
Передає Finbalance.
«Ми розуміємо, що треба державі (в цьому випадку — «Нафтогазу») починати закачку вже на наступний опалювальний сезон. Відповідно будуть великі об`єми купівлі газу», — сказав Гелетій. — «Нафтогаз» виходить на ринок і зараз уже починає акумуляцію відповідного валютного ресурсу. Тобто ми зі свого боку хочемо максимально мінімізувати ризики для валютного ринку і як наслідок для нашої резервної позиції. Тому тут треба зважено бути в діалозі з урядом і «Нафтогазом». І ми все для цього робимо», — додав заступник голови Нацбанку.
Раніше Термінал писав, що Уряд доручив Нафтогазу провести аудит річних тарифів.