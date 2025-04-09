Торгова війна США та Китаю спричинила найбільший обвал Brent в історії: ключові події

Обновлено: Апрель 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Торгова війна США та Китаю спричинила найбільший обвал Brent в історії: ключові події

7 квітня на ринку нафти стався безпрецедентний масовий вихід інвесторів – ф’ючерси ICE Brent показали рекордний добовий обсяг торгів понад 3 мільйони лотів, що втричі перевищує звичайні показники. Попри різке падіння цін (на 10 за барель за три дні), всі регіональні нафтові бенчмарки залишаються у стані беквордації. Аналітики очікують подальшого зниження цін на Brent та WTI 62 та 58 за барель до грудня 2025 року, а у 2026−му–ще на 7. Уряд США погрожує новими тарифами на китайські товари, що може посилити медвежий тренд.

Ринкові тенденції

  • Woodside Energy (ASX:WDS) продасть 40% участі у проєкті Driftwood LNG (Луїзіана) інвестору Stonepeak за $5,7 млрд.
  • CATL (SHE:300750) планує купити контрольний пакет енергетичного підрозділу Nio (NYSE:NIO), розширюючись у сфері зарядних станцій.
  • Ecopetrol (NYSE:EC) розглядає купівлю SierraCol Energy за $1,5 млрд.
  • ENI (BIT:ENI) готує нові угоди з продажу активів після угоди з Vitol у Західній Африці на $1,65 млрд.

Водночас ціни на нафту стабілізувалися: ICE Brent зріс до $65 за барель, але через загрозу нових тарифів США проти Китаю короткострокові перспективи залишаються песимістичними.

Ключові події

  • Дональд Трамп погрожує підвищити тарифи на Китай до 104%, якщо Пекін не скасує свої обмеження.
  • Saudi Aramco (TADAWUL:2222) знизила ціни на нафту для Азії на $2,30 за барель через торгову війну.
  • Санкції США зменшили видобуток Ірану та Венесуели, що підвищило ймовірність дотримання угоди OPEC+.
  • Велика Британія розглядає тарифи на нафтопродукти у відповідь на дії США.
  • Chevron (NYSE:CVX) має сплатити $740 млн за екологічні збитки в Луїзіані.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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