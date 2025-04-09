Торгова війна США та Китаю спричинила найбільший обвал Brent в історії: ключові події

7 квітня на ринку нафти стався безпрецедентний масовий вихід інвесторів – ф’ючерси ICE Brent показали рекордний добовий обсяг торгів понад 3 мільйони лотів, що втричі перевищує звичайні показники. Попри різке падіння цін (на 10 за барель за три дні), всі регіональні нафтові бенчмарки залишаються у стані беквордації. Аналітики очікують подальшого зниження цін на Brent та WTI 62 та 58 за барель до грудня 2025 року, а у 2026−му–ще на 7. Уряд США погрожує новими тарифами на китайські товари, що може посилити медвежий тренд.
Ринкові тенденції
- Woodside Energy (ASX:WDS) продасть 40% участі у проєкті Driftwood LNG (Луїзіана) інвестору Stonepeak за $5,7 млрд.
- CATL (SHE:300750) планує купити контрольний пакет енергетичного підрозділу Nio (NYSE:NIO), розширюючись у сфері зарядних станцій.
- Ecopetrol (NYSE:EC) розглядає купівлю SierraCol Energy за $1,5 млрд.
- ENI (BIT:ENI) готує нові угоди з продажу активів після угоди з Vitol у Західній Африці на $1,65 млрд.
Водночас ціни на нафту стабілізувалися: ICE Brent зріс до $65 за барель, але через загрозу нових тарифів США проти Китаю короткострокові перспективи залишаються песимістичними.
Ключові події
- Дональд Трамп погрожує підвищити тарифи на Китай до 104%, якщо Пекін не скасує свої обмеження.
- Saudi Aramco (TADAWUL:2222) знизила ціни на нафту для Азії на $2,30 за барель через торгову війну.
- Санкції США зменшили видобуток Ірану та Венесуели, що підвищило ймовірність дотримання угоди OPEC+.
- Велика Британія розглядає тарифи на нафтопродукти у відповідь на дії США.
- Chevron (NYSE:CVX) має сплатити $740 млн за екологічні збитки в Луїзіані.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com