ЄС шукає обхідний шлях для санкцій проти Росії через опір Угорщини

ЄС шукає спосіб оминути угорське вето у питанні санкцій проти Росії

Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії має бути продовжений у липні, але Брюссель стикається з постійною проблемою — опором Угорщини, зокрема її прем’єр-міністра Віктора Орбана, який неодноразово погрожував заблокувати рішення, якщо його вимоги не будуть задоволені.

Традиційно для продовження санкцій потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС. Однак через близькі стосунки Орбана з Володимиром Путіном та його звичку використовувати голосування щодо санкцій для отримання інших пільг, цей процес стає все складнішим. Тому Європейська Комісія досліджує новий підхід: перекваліфікувати санкції як торгові обмеження, для схвалення яких достатньо кваліфікованої більшості.

Іншими словами, Угорщина зможе залишатися осторонь, тоді як решта країн ЄС зможуть продовжувати тиснути на Росію.

Нафта залишається ключовим елементом санкцій. Обмеження ЄС вже сприяли скороченню постачання російської нафти з Балтійського регіону приблизно на 10% за останні місяці. Заборона на імпорт, разом із обмеженнями на технології та алюміній, відіграє важливу роль у послабленні російської військової машини. Водночас Угорщина продовжує захищати інтереси «Роснефти» та інших російських компаній — допоки не отримає вигідніші умови в енергетичній сфері. Після цього її заперечення, як за чарівництвом, зникають.

Новий підхід Європейської Комісії може стати вирішальним. Якщо він спрацює, наступний пакет санкцій буде схвалено без можливості для Орбана блокувати процес — це дозволить ЄС зберегти вплив на російський нафтовий сектор, попри його несподівану стійкість.

Більшість країн ЄС вже почали розвивати альтернативні джерела газу, хоча деякі — зокрема Словаччина та Угорщина — стверджують, що це призведе до занадто високих витрат.

На тлі повернення Трампа до Білого дому ЄС може знадобитися використовувати всі доступні інструменти, щоб зберігати тиск на Москву, не допустивши при цьому внутрішніх розколів.

Отже, ЄС, ймовірно, більше не буде м’яко обходити угорське вето, що може допомогти утримати російську нафту поза європейськими ринками.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com