Європа може скористатися ситуацією з LNG для створення стратегічних запасів газу

Європейські уряди мають унікальну можливість створити стратегічні запаси газу в найближчі роки, щоб допомогти управляти постачанням та цінами, оскільки світовий ринок зрідженого природного газу (LNG) розширюється.
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Європейські уряди можуть скористатися рідкісною можливістю створити стратегічні запаси газу в найближчі роки, щоб допомогти управляти постачанням та цінами, оскільки світовий ринок зрідженого природного газу (LNG) розширюється.
Після енергетичної кризи 2022 року, спричиненої скороченням постачання російського газу, Європа значно збільшила імпорт LNG, який зараз становить понад третину її постачання. Однак ця залежність створює нові ризики, зокрема геополітичні напруження та можливі обмеження експорту з боку США. Експерти пропонують створити стратегічні газові запаси, подібні до нафтових, щоб зменшити вразливість перед ціновими коливаннями та перебоями в постачанні.
Цей підхід дозволить Європі краще управляти енергетичними ризиками та забезпечити стабільність постачання газу в умовах глобальної невизначеності.
Джерело: НТЦ Псіхєя: mailto:oil@ukroil.com.ua
За матеріалами: reuters.com