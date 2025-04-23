Європа може скористатися ситуацією з LNG для створення стратегічних запасів газу

Обновлено: Апрель 23, 2025. Тэги: , , , , , ,

Європа може скористатися ситуацією з LNG для створення стратегічних запасів газу

Європейські уряди мають унікальну можливість створити стратегічні запаси газу в найближчі роки, щоб допомогти управляти постачанням та цінами, оскільки світовий ринок зрідженого природного газу (LNG) розширюється.

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Європейські уряди можуть скористатися рідкісною можливістю створити стратегічні запаси газу в найближчі роки, щоб допомогти управляти постачанням та цінами, оскільки світовий ринок зрідженого природного газу (LNG) розширюється.

Після енергетичної кризи 2022 року, спричиненої скороченням постачання російського газу, Європа значно збільшила імпорт LNG, який зараз становить понад третину її постачання. Однак ця залежність створює нові ризики, зокрема геополітичні напруження та можливі обмеження експорту з боку США. Експерти пропонують створити стратегічні газові запаси, подібні до нафтових, щоб зменшити вразливість перед ціновими коливаннями та перебоями в постачанні.

Цей підхід дозволить Європі краще управляти енергетичними ризиками та забезпечити стабільність постачання газу в умовах глобальної невизначеності.

Джерело: НТЦ Псіхєя: mailto:oil@ukroil.com.ua
За матеріалами: reuters.com

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(Всего статей: 1570)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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