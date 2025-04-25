Енергетична безпека як державний пріоритет: адміністрація Трампа пришвидшує дозволи на нафтогазові проєкти

Обновлено: Апрель 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Енергетична безпека як державний пріоритет: адміністрація Трампа пришвидшує дозволи на нафтогазові проєкти

Адміністрація Дональда Трампа у 2025 році запровадила процедуру прискореного погодження нових енергетичних проєктів — зокрема нафтогазових — скоротивши термін ухвалення до максимум 28 днів.

Водночас ініціатива охоплює уран, вугілля, біопаливо та інші критично важливі ресурси. Такий крок викликав критику з боку екологічних організацій та загрожує судовими позовами.

У 2025 році адміністрація Трампа оголосила надзвичайний стан у сфері енергетики, що дозволило скоротити термін погодження нових проєктів у нафтовій та газовій галузях до максимум 28 днів. Раніше такі процеси могли тривати роками.

Згідно з Міністерством внутрішніх справ США, ці нові “надзвичайні дозвільні процедури” охоплюють не лише нафту та газ, а й уран, вугілля, біопаливо, геотермальну енергію та кінетичну гідроенергію. Це є частиною ширшої політики зміцнення енергетичної безпеки та конкурентоспроможності країни.

«Сполучені Штати не можуть чекати», — заявив міністр внутрішніх справ Даг Бергум. — «Президент Трамп чітко дав зрозуміти: енергетична безпека — це національна безпека, і ці надзвичайні процедури є проявом нашої непохитної рішучості захищати обидві».

Він також підкреслив, що завдання адміністрації — усунути зайві затримки та прискорити розвиток американського енергетичного сектору та критично важливих мінералів, які мають важливе значення для економіки, обороноздатності та глобальної позиції США.

Попри підтримку серед енергетичних компаній, ініціатива Трампа спричинила негативну реакцію з боку екологічних НУО та прихильників “зеленої” трансформації. Як повідомляє Reuters, багато з них вже наймають юристів для оскарження нових правил у судах.

Експерти застерігають, що ці дії можуть порушувати Закон про адміністративні процедури 1946 року, який вимагає від федеральних агентств публікації запропонованих регуляцій з можливістю громадського обговорення. Саме через це адміністрація використовує “надзвичайну опцію”, щоб пришвидшити імплементацію нової політики.

Джерело: НТЦ Псіхєя oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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