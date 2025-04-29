Пакистан розглядає імпорт нафти з США як інструмент торгівельних переговорів

Пакистан вивчає можливість імпорту легкої солодкої нафти з США, щоб послабити тарифну політику Вашингтона після 90-денного «періоду охолодження». Головний переробник країни, Cnergyico, готовий використовувати американські сорти нафти для збільшення виробництва бензину, проте економічні та логістичні виклики залишаються суттєвими.

Водночас імпорт може стати дипломатичним інструментом для збалансування торгівлі між країнами.

Стратегія Пакистану: нафта замість тарифів

За даними джерел у нафтопереробній галузі та урядових представників (24–29 квітня), Пакистан планує імпортувати легку солодку нафту з США, щоб вплинути на тарифні умови після завершення 90-денної паузи, оголошеної президентом США Дональдом Трампом 9 квітня. Тарифи для Пакистану становлять 29%, і Ісламабад розглядає імпорт нафти як спосіб підтримки двосторонньої торгівлі.

Переробні можливості та логістика

Головний пакистанський переробник Cnergyico, який традиційно використовує саудівські сорти, заявляє про готовність обробляти американську нафту, зокрема WTI Midland. Віце-голова компанії Усама Куреші підкреслив, що імпорт великими танкерами (Aframax, Suzemax) знизить витрати на транспортування. Крім того, легкі сорти дозволять збільшити виробництво бензину та дизелю, дефіцит яких змушує країну імпортувати пальне. За даними OCAC, імпорт бензину за 9 місяців фіскального року (до 31 березня) зріс на 12,4% (до 3,973 млн тонн), дизелю — на 21,3% (до 1,492 млн тонн).

Торгівельні перспективи та виклики

Міністр фінансів Пакистану Мухаммад Аурангзеб під час візиту до США заявив, що країна є активним імпортером американських товарів (бавовна, соя) і планує розширити інвестиційну співпрацю. Попри зростання експорту до США на 12% (до $4,5 млрд), імпорт із Штатів збільшився на 25% (до $1,729 млрд).

Економічні ризики

Експерти попереджають: довготривала економічна доцільність імпорту американської нафти сумнівна через високі транспортні витрати. «Диверсифікація джерел покращує енергобезпеку, але логістика та валютні витрати роблять імпорт з США менш привабливим», — зазначив CEO Chase Securities Алі Наваз. За данали Platts (S&P Global), спред WTI Midland до Dubai на DES Singapore станом на 28 квітня становив +$3,45/барель. Нині Пакистан імпортує близько 190 тис. барелів нафти на добу, переважно з Близького Сходу.

Вплив на економіку

Амрін Сурані, керівник досліджень Al-Meezan Mutual Fund, зауважила: зростання імпортних витрат може посилити інфляцію, що становить ризик для економіки Пакистану.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com, spglobal.com