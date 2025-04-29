Ринок SAF у квітні 2025: падіння цін, виклики та перспективи

У квітні 2025 року ринок сталого авіаційного палива (SAF) продовжує адаптуватися до нових умов.
Попри зниження цін до $1800/т, виробники стикаються з труднощами у фінансуванні нових проєктів, а авіакомпанії – з високою собівартістю екозамінника. Водночас у ЄС, США та Азії активізуються державні програми підтримки, що обіцяє відновлення цін до $2500-3000/т після 2030 року.
Ключові тенденції ринку SAF
На конференції Argus Biofuels & Feedstocks Asia у Сінгапурі (22-24.04.2025) експерти відзначили:
- Ціни впали з $2500-3000/т (2022-2024) до $1800/т через надлишок пропозиції та падіння цін на традиційне паливо.
- ЄС залишається основним ринком з обов’язковим попитом (2% SAF до 2025 року за програмою ReFuelEU).
- Нові проєкти, як заводи Bangchak у Таїланді (1 млн л/добу) та Zhejiang Jianglan у Китаї (300 тис. т/рік), стартують із затримками через економічні ризики.
Вплив на учасників ринку
Виробники
- Лише 30% проєктів досягли фінальних інвестиційних рішень (FID) у 2024 році (дані BCG).
- Технології HEFA та e-SAF можуть не досягти цілей 2030 року на 30-45%.
Авіакомпании
- SAF залишається вдвічі дорожчим за звичайне паливо.
- Airlines 4 Europe застерігає: «ReFuelEU не створив доступного ринку».
Регіональні особливості
|Регіон
|Ціна SAF (28.04.2025)
|Держпідтримка
|ЄС (FOB FARAG)
|$1791/т (+1.6% за місяць)
|ReFuelEU, LCFS
|США (EXW)
|$1731/т (-1.2%)
|IRA tax credits
|Азія
|$1700-1850/т
|5% мандат у Таїланді з 2025
Перспективи до 2030 року
За даними S&P Global:
- Світовий попит на SAF може досягти 5 млн т/рік (5% ринку).
- Ключові фактори успіху:
- Довгострокові контракти на сировину (UCO, сільгозвідходи).
- Синхронізація стандартів між ЄС, США та Азією.
- Інтеграція НПЗ у виробництво (досвід Південної Кореї).
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