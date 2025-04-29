Ринок SAF у квітні 2025: падіння цін, виклики та перспективи

Обновлено: Апрель 29, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Ринок SAF у квітні 2025: падіння цін, виклики та перспективи

У квітні 2025 року ринок сталого авіаційного палива (SAF) продовжує адаптуватися до нових умов.

Попри зниження цін до $1800/т, виробники стикаються з труднощами у фінансуванні нових проєктів, а авіакомпанії – з високою собівартістю екозамінника. Водночас у ЄС, США та Азії активізуються державні програми підтримки, що обіцяє відновлення цін до $2500-3000/т після 2030 року.

Ключові тенденції ринку SAF

На конференції Argus Biofuels & Feedstocks Asia у Сінгапурі (22-24.04.2025) експерти відзначили:

  • Ціни впали з $2500-3000/т (2022-2024) до $1800/т через надлишок пропозиції та падіння цін на традиційне паливо.
  • ЄС залишається основним ринком з обов’язковим попитом (2% SAF до 2025 року за програмою ReFuelEU).
  • Нові проєкти, як заводи Bangchak у Таїланді (1 млн л/добу) та Zhejiang Jianglan у Китаї (300 тис. т/рік), стартують із затримками через економічні ризики.

Вплив на учасників ринку

Виробники

  • Лише 30% проєктів досягли фінальних інвестиційних рішень (FID) у 2024 році (дані BCG).
  • Технології HEFA та e-SAF можуть не досягти цілей 2030 року на 30-45%.

Авіакомпании

  • SAF залишається вдвічі дорожчим за звичайне паливо.
  • Airlines 4 Europe застерігає: «ReFuelEU не створив доступного ринку».

Регіональні особливості

Регіон Ціна SAF (28.04.2025) Держпідтримка
ЄС (FOB FARAG) $1791/т (+1.6% за місяць) ReFuelEU, LCFS
США (EXW) $1731/т (-1.2%) IRA tax credits
Азія $1700-1850/т 5% мандат у Таїланді з 2025

Перспективи до 2030 року

За даними S&P Global:

  • Світовий попит на SAF може досягти 5 млн т/рік (5% ринку).
  • Ключові фактори успіху:
    • Довгострокові контракти на сировину (UCO, сільгозвідходи).
    • Синхронізація стандартів між ЄС, США та Азією.
    • Інтеграція НПЗ у виробництво (досвід Південної Кореї).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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