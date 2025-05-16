Ситуація в енергосистемі України станом на 16 травня

Обновлено: Май 16, 2025. Тэги: , , , , ,

Ситуація в енергосистемі України станом на 16 травня

Після попередніх обстрілів критичної інфраструктури тривають активні відновлювальні роботи. Паралельно здійснюється підготовка енергетичного обладнання до опалювального сезону. На ЗАЕС ситуація контрольована — рівень води у ставку-охолоджувачі в межах норми.

Стан генерації, споживання та ремонтних робіт

Енергетики продовжують відновлення об’єктів, що зазнали ушкоджень внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури. Вживаються комплексні технічні заходи для забезпечення сталої та безперервної роботи об’єднаної енергосистеми України.
Пріоритет надається підготовці ключового енергетичного обладнання до наступного опалювального сезону. Це включає планові ремонти, модернізацію систем резервного живлення та адаптацію до літнього періоду з підвищеним навантаженням, особливо у години пікового споживання.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Показники охолодження реакторів ЗАЕС залишаються стабільними. Станом на 16 травня рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,03 метра. Цього достатньо для забезпечення технологічних потреб енергоблоків. Радіаційний фон — у межах норми. Фахівці продовжують моніторинг безпеки та підтримують оперативний зв’язок із міжнародними партнерами.

Міненерго закликає населення та промислових споживачів до раціонального використання електроенергії, особливо зранку (06:00–11:00) та ввечері (17:00–23:00), що суттєво знижує навантаження на енергосистему.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: Міненерго України

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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