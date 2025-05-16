Ситуація в енергосистемі України станом на 16 травня

Після попередніх обстрілів критичної інфраструктури тривають активні відновлювальні роботи. Паралельно здійснюється підготовка енергетичного обладнання до опалювального сезону. На ЗАЕС ситуація контрольована — рівень води у ставку-охолоджувачі в межах норми.

Стан генерації, споживання та ремонтних робіт

Енергетики продовжують відновлення об’єктів, що зазнали ушкоджень внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури. Вживаються комплексні технічні заходи для забезпечення сталої та безперервної роботи об’єднаної енергосистеми України.

Пріоритет надається підготовці ключового енергетичного обладнання до наступного опалювального сезону. Це включає планові ремонти, модернізацію систем резервного живлення та адаптацію до літнього періоду з підвищеним навантаженням, особливо у години пікового споживання.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Показники охолодження реакторів ЗАЕС залишаються стабільними. Станом на 16 травня рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,03 метра. Цього достатньо для забезпечення технологічних потреб енергоблоків. Радіаційний фон — у межах норми. Фахівці продовжують моніторинг безпеки та підтримують оперативний зв’язок із міжнародними партнерами.

Міненерго закликає населення та промислових споживачів до раціонального використання електроенергії, особливо зранку (06:00–11:00) та ввечері (17:00–23:00), що суттєво знижує навантаження на енергосистему.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: Міненерго України