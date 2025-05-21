Ціни на нафту різко зросли через загрозу удару Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану

Обновлено: Май 21, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Ціни на нафту різко зросли через загрозу удару Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану

США отримали розвіддані про можливу атаку Ізраїлю на Іран.  Це загрожує провалом ядерної угоди між Вашингтоном і Тегераном.  Ціни на нафту Brent та WTI зросли понад $2 за барель.  Ризик ескалації на Близькому Сході зростає

Загроза удару по Ірану розігріває нафтові котирування

На тлі нових розвідувальних даних США щодо можливого ізраїльського удару по ядерних об’єктах Ірану, світові ціни на нафту демонструють різке зростання.

  • На момент публікації ціни на Brent сягнули $66,37 за барель, а WTI — $62,56.
  • Згідно з даними CNN, уряд Ізраїлю розглядає можливість завдання удару по ядерних об’єктах Ірану, що може стати відвертим порушенням курсу Дональда Трампа.
  • У Вашингтоні поки що немає єдиної позиції щодо ймовірності реалізації цього сценарію.
  • Будь-який удар поставить під загрозу ядерну угоду США–Іран та може спровокувати регіональний конфлікт.

Водночас нафта ігнорує негативні новини:

  • Американський інститут нафти (API) зафіксував зростання запасів нафти на 2,5 млн барелів, що зазвичай тисне на ціни.
  • Казахстан, попри квоти ОПЕК+, збільшив видобуток на 2%, чим посилив напруження в лавах картелю.

«Ймовірність ізраїльського удару по іранському ядерному об’єкту суттєво зросла останніми місяцями», — повідомив анонімний представник США в коментарі CNN. — «І перспектива угоди між США та Іраном, яка не передбачає повного вивезення урану з Ірану, лише посилює цю загрозу».

Нестабільність Близького Сходу повертає геополітичну премію на ринок

Потенційний конфлікт на лінії Ізраїль–Іран знову фокусує увагу трейдерів на геополітичних ризиках.
• Ці події можуть порушити логістику постачання нафти з Перської затоки
• Будь-яка ескалація загрожує дестабілізацією світового енергоринку

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com

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(Всего статей: 17)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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