Україна схвалила спільний продукт бронювання потужностей Трансбалканського маршруту

Україна та оператори ГТС п’яти країн узгодили впровадження спільного продукту бронювання потужностей для імпорту газу з Греції через Трансбалканський маршрут. Це рішення спрямоване на диверсифікацію постачання та посилення енергетичної безпеки регіону напередодні опалювального сезону.
Новий механізм бронювання та знижені тарифи
Оператори газотранспортних систем України, Болгарії, Греції, Молдови та Румунії запропонували спільний продукт бронювання потужностей, який дозволяє бронювати весь маршрут одним пакетом за єдиним тарифом. Цей механізм, відомий як Route 1, передбачає знижку до 25% від стандартних тарифів і планується до впровадження з червня по вересень 2025 року.
- Єдиний тариф для всього маршруту від Греції до України.
- Знижка до 25% від стандартних тарифів.
- Планове впровадження з червня по вересень 2025 року.
- Бронювання через платформу Regional Booking Platform (RBP) щомісяця.
Підготовка до опалювального сезону та збільшення запасів
З 17 квітня по 24 травня 2025 року Україна закачала до підземних сховищ понад 1,06 млрд кубометрів газу, що перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Це стало можливим завдяки збільшенню імпорту з Угорщини, Польщі та відновленню постачання зі Словаччини.
- Загальний обсяг закачаного газу: понад 1,06 млрд кубометрів.
- Основні джерела імпорту: Угорщина, Польща, Словаччина.
- Поточний рівень імпорту: понад 20 млн кубометрів на добу.
Цитата міністра енергетики України
«Відмовившись від російських енергоносіїв, Україна, як і наші партнери в ЄС, активно працює над пошуком альтернативних маршрутів постачання газу. Використання Трансбалканського маршруту має важливе значення у цьому контексті. Газотранспортна система України, як і наші підземні газові сховища, що є складовою цього маршруту, відіграватимуть важливу роль у посиленні енергетичної безпеки всього регіону. Тож ми сподіваємось на позитивні рішення усіх країн-учасниць щодо використання Трансбалканського маршруту для наших спільних стратегічних цілей», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України, ICIS, NV, UBN, ExPro