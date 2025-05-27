Україна схвалила спільний продукт бронювання потужностей Трансбалканського маршруту

Обновлено: Май 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Україна схвалила спільний продукт бронювання потужностей Трансбалканського маршруту

Україна та оператори ГТС п’яти країн узгодили впровадження спільного продукту бронювання потужностей для імпорту газу з Греції через Трансбалканський маршрут. Це рішення спрямоване на диверсифікацію постачання та посилення енергетичної безпеки регіону напередодні опалювального сезону.

Новий механізм бронювання та знижені тарифи

Оператори газотранспортних систем України, Болгарії, Греції, Молдови та Румунії запропонували спільний продукт бронювання потужностей, який дозволяє бронювати весь маршрут одним пакетом за єдиним тарифом. Цей механізм, відомий як Route 1, передбачає знижку до 25% від стандартних тарифів і планується до впровадження з червня по вересень 2025 року.

  • Єдиний тариф для всього маршруту від Греції до України.
  • Знижка до 25% від стандартних тарифів.
  • Планове впровадження з червня по вересень 2025 року.
  • Бронювання через платформу Regional Booking Platform (RBP) щомісяця.

Підготовка до опалювального сезону та збільшення запасів

З 17 квітня по 24 травня 2025 року Україна закачала до підземних сховищ понад 1,06 млрд кубометрів газу, що перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Це стало можливим завдяки збільшенню імпорту з Угорщини, Польщі та відновленню постачання зі Словаччини.

  • Загальний обсяг закачаного газу: понад 1,06 млрд кубометрів.
  • Основні джерела імпорту: Угорщина, Польща, Словаччина.
  • Поточний рівень імпорту: понад 20 млн кубометрів на добу.

Цитата міністра енергетики України

«Відмовившись від російських енергоносіїв, Україна, як і наші партнери в ЄС, активно працює над пошуком альтернативних маршрутів постачання газу. Використання Трансбалканського маршруту має важливе значення у цьому контексті. Газотранспортна система України, як і наші підземні газові сховища, що є складовою цього маршруту, відіграватимуть важливу роль у посиленні енергетичної безпеки всього регіону. Тож ми сподіваємось на позитивні рішення усіх країн-учасниць щодо використання Трансбалканського маршруту для наших спільних стратегічних цілей», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго УкраїниICIS, NV, UBN, ExPro

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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