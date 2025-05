Торгівельне перемир’я США та Китаю відкриває нові можливості для експорту дизельного палива з росії

Тимчасове зниження тарифів між США та Китаєм створює сприятливі умови для росії щодо збільшення експорту дизельного палива на азійські ринки, попри обмеження на постачання нафтової сировини.

Зміни в енергетичному балансі: нові можливості для російського дизеля

Торгівельне перемир’я між США та Китаєм, оголошене 12 травня 2025 року, передбачає зниження американських тарифів на китайські товари з 145% до 30% на 90 днів. Це рішення вплинуло на глобальні енергетичні ринки, зокрема на експорт дизельного палива з росії.([The Guardian][1])

Зниження попиту Китаю на нафтову сировину від росії через доступ до дешевшої сировини з США та інших країн.

від росії через доступ до дешевшої сировини з США та інших країн. Зростання попиту на російське дизельне паливо в Азії, зокрема в Китаї, Індії та Туреччині, через його конкурентоспроможність.

в Азії, зокрема в Китаї, Індії та Туреччині, через його конкурентоспроможність. Збільшення обсягів переробки нафти в російських НПЗ для експорту дизельного палива, що дозволяє обходити деякі санкційні обмеження.

Ці фактори сприяють зміцненню позицій росії на ринку дизельного палива, попри загальні санкційні обмеження.

«Торгівельне перемир’я між США та Китаєм створює нові можливості для експорту російського дизельного палива на азійські ринки,» — зазначає експерт з енергетики.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Energy Intelligence, Reuters, Reuters, Інших джерел

Додаткові джерела інформації по темі:

* Reuters: Торгівельне перемир’я не відновить імпорт енергоносіїв з США до Китаю

* Reuters: Зростання переробки нафти в росії на тлі санкцій США

* Energy Intelligence: Торгівельне перемир’я США та Китаю підвищує перспективи російського дизеля

[1]: https://www.theguardian.com/business/live/2025/may/12/us-china-trade-war-talks-stock-markets-oil-dollar-gold-business-live-news?utm_source=chatgpt.com «Wall Street surges after US and China agree to slash tariffs in 90-day pause — as it happened»