Авіакомпанії звинувачують постачальників у завищенні цін на стале авіаційне паливо

Європейські авіаперевізники заявляють про значне завищення цін на стале авіаційне паливо (SAF), що ускладнює досягнення цілей з декарбонізації авіації.
Конфлікт між авіакомпаніями та постачальниками пального
Авіаційна галузь стикається з труднощами у впровадженні SAF через обмежену пропозицію та високі витрати. Авіакомпанії скаржаться на те, що постачальники пального перекладають штрафи за недотримання європейських норм щодо змішування SAF на споживачів, що призводить до подорожчання пального більш ніж удвічі.
- SAF коштує вдвічі дорожче за традиційне авіаційне паливо, що спричиняє додаткові витрати для авіакомпаній.
- Постачальники пального перекладають штрафи за недотримання норм змішування SAF на авіакомпанії, що викликає обурення в галузі.
- Виробництво SAF залишається обмеженим, що ускладнює досягнення цілей з декарбонізації авіації до 2050 року.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy Intelligence, BusinessGreen
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