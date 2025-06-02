Авіакомпанії звинувачують постачальників у завищенні цін на стале авіаційне паливо

Обновлено: Июнь 02, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Авіакомпанії звинувачують постачальників у завищенні цін на стале авіаційне паливо

Європейські авіаперевізники заявляють про значне завищення цін на стале авіаційне паливо (SAF), що ускладнює досягнення цілей з декарбонізації авіації.

Конфлікт між авіакомпаніями та постачальниками пального

Авіаційна галузь стикається з труднощами у впровадженні SAF через обмежену пропозицію та високі витрати. Авіакомпанії скаржаться на те, що постачальники пального перекладають штрафи за недотримання європейських норм щодо змішування SAF на споживачів, що призводить до подорожчання пального більш ніж удвічі.

  • SAF коштує вдвічі дорожче за традиційне авіаційне паливо, що спричиняє додаткові витрати для авіакомпаній.
  • Постачальники пального перекладають штрафи за недотримання норм змішування SAF на авіакомпанії, що викликає обурення в галузі.
  • Виробництво SAF залишається обмеженим, що ускладнює досягнення цілей з декарбонізації авіації до 2050 року.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy Intelligence, BusinessGreen

Додаткові джерела інформації по темі:

* IATA expects sustainable aviation fuel production to double in 2025
* ‘An outrage': IATA slams Sustainable Aviation Fuel ‘profiteering’
* Airlines Accuse Fuel Suppliers of Profiteering on SAF

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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