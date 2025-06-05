Фактори впливу на ринок LPG України та Європи: кінець травня – початок червня 2025 року

Обновлено: Июнь 05, 2025.

У період з 26 травня по 3 червня 2025 року на європейський та український ринки скрапленого газу (LPG) впливали кілька ключових чинників.

1. Імпортні потоки та пропозиція: зафіксовано високі обсяги постачання з боку європейських трейдерів, що створило локальний профіцит ресурсу в Україні — імпорт LPG до 25 травня становив 24,3 тис. т (29.05.2025). Це посилило конкуренцію на ринку та тиснуло на ціни.

2. Біржові котирування та дії виробників: на Українській енергетичній біржі (УЕБ) 28.05.2025 спостерігались ціни 48 012–49 000 грн/т, водночас трейдери в Європі пропонували ресурси за нижчими ставками на кордоні — 47 200–50 500 грн/т (29.05.2025).

3. Світова цінова кон’юнктура: Aramco встановила червневі ціни на рівні $600/т (пропан) і $570/т (бутан) (29.05.2025), що закріпило тенденцію до зниження котирувань у Середземноморському регіоні та Північно-Західній Європі.

4. Вплив логістики та сезонних факторів: стабільна робота постачальних маршрутів без затримок і сприятливі погодні умови посилили пропозицію в ключових європейських портах, таких як Антверпен і Марсель.

5. Маржа в роздробі та очікування споживачів: зростання роздрібної маржі в Україні до 6,41 грн/л (26.05.2025) при одночасному падінні цін в мережах створює потенціал для подальших цінових корекцій, особливо в разі збереження тенденції до дешевшого європейського ресурсу.

ДЖЕРЕЛА:

  • https://oilreview.kiev.ua/
  • https://enkorr.ua
  • https://ueex.com.ua
  • https://aramco.com
  • https://ugv.com.ua
  • https://www.ukrnafta.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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