Фактори впливу на ринок LPG України та Європи: кінець травня – початок червня 2025 року

У період з 26 травня по 3 червня 2025 року на європейський та український ринки скрапленого газу (LPG) впливали кілька ключових чинників.

1. Імпортні потоки та пропозиція: зафіксовано високі обсяги постачання з боку європейських трейдерів, що створило локальний профіцит ресурсу в Україні — імпорт LPG до 25 травня становив 24,3 тис. т (29.05.2025). Це посилило конкуренцію на ринку та тиснуло на ціни.

2. Біржові котирування та дії виробників: на Українській енергетичній біржі (УЕБ) 28.05.2025 спостерігались ціни 48 012–49 000 грн/т, водночас трейдери в Європі пропонували ресурси за нижчими ставками на кордоні — 47 200–50 500 грн/т (29.05.2025).

3. Світова цінова кон’юнктура: Aramco встановила червневі ціни на рівні $600/т (пропан) і $570/т (бутан) (29.05.2025), що закріпило тенденцію до зниження котирувань у Середземноморському регіоні та Північно-Західній Європі.

4. Вплив логістики та сезонних факторів: стабільна робота постачальних маршрутів без затримок і сприятливі погодні умови посилили пропозицію в ключових європейських портах, таких як Антверпен і Марсель.

5. Маржа в роздробі та очікування споживачів: зростання роздрібної маржі в Україні до 6,41 грн/л (26.05.2025) при одночасному падінні цін в мережах створює потенціал для подальших цінових корекцій, особливо в разі збереження тенденції до дешевшого європейського ресурсу.

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