Стан європейського ринку скрапленого нафтового газу на початок червня 2025 року

Обновлено: Июнь 05, 2025.

У період з 26 травня по 3 червня 2025 року на європейському ринку скрапленого нафтового газу (гс-ат, NLG, LPG, LRG, пропан, бутан, етан) спостерігалася переважно висхідна цінова динаміка в середземноморському басейні та на сегменті барж Північно-Західної Європи, що супроводжувалося зростанням обсягів торгів та відносною стабільністю внутрішнього попиту.

Середземноморський регіон

Ціни на пропан і бутан у Середземноморському регіоні зросли на 5% порівняно з попереднім періодом. Запаси залишаються високими, але трейдери вказують на ускладнення логістики через метеоумови. У Північно-Західній Європі ціни на баржовому сегменті зросли на 3%, обсяги продажів стабільні, а ресурс поступово зменшується. Водночас на ринку сухого газу ціни залишаються стабільними, але присутній дефіцит запасів, що може створити тиск на подальше зростання вартості.

Додатковим фактором впливу стало зниження офіційних цін Saudi Aramco на пропан і бутан на червень 2025 року – до $600 та $570 за тонну відповідно (29.05.2025), що є сигналом для корекції цін в Азії та Європі. Угода між США та Китаєм щодо тимчасового зниження тарифів (12.05.2025) також вплинула на перерозподіл глобальних постачань, спричинивши зростання імпорту LPG в Японію, Корею та Індію. Це зменшило залежність Китаю від американського ресурсу, а частина вантажів перенаправлена в Європу, посилюючи конкуренцію серед європейських імпортерів.

Основними ризиками для ринку залишаються логістичні обмеження, геополітична нестабільність та зниження маржі трейдерів у результаті високої волатильності. Прогноз на короткий період передбачає збереження поточних тенденцій: стабільні або помірно зростаючі ціни, високу активність трейдерів, із поступовим формуванням дефіциту ресурсу в окремих регіонах (особливо barge-сегмент Північної Європи).

Загалом ринок демонструє ознаки переходу в фазу активнішої торгівлі за умов сезонного попиту, зміни експортних потоків та глобального перерозподілу постачання LPG.

ДЖЕРЕЛА:

https://oilreview.kiev.ua/2025/05/29/saudi-aramco-znizhuye-cini-na-propan-i-butan-na-cherven-2025-roku/

https://oilreview.kiev.ua/2025/05/27/timchasove-znizhennya-tarifiv-mizh-ssha-ta-kitayem-spriyaye-vidnovlennyu-postachannya-lpg/

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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