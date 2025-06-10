Енергосистема України стабільна попри постійні атаки

Станом на 10 червня енергетична система України працює збалансовано. Тривають ремонтні роботи та відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів. Споживачів закликають до раціонального використання електроенергії в пікові години.
Поточний стан генерації, ремонтів і споживання
- Енергосистема збалансована: планові відключення для споживачів не передбачено.
- Тривають відновлювальні роботи на об’єктах, пошкоджених внаслідок атак з боку рф.
- Виконуються планові ремонти для підготовки до опалювального сезону та періодів підвищеного навантаження у літній період.
- Міненерго закликає до раціонального споживання електроенергії, особливо зранку та ввечері — у пікові години.
Ситуація на Запорізькій АЕС
- Рівень води у ставку-охолоджувачі складає 13.97 м, що є достатнім для забезпечення потреб станції.
- Контроль за водопостачанням і температурними режимами здійснюється у штатному режимі.
Вживаються всі необхідні заходи для стабільного функціонування енергосистеми в умовах постійних атак
— повідомили в оперативному зведенні Міненерго.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України
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