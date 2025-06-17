Піковий попит на нафту очікується до кінця десятиліття – IEA

Світовий попит на нафту, за прогнозом, зросте на 2,5 млн барелів на добу в період із 2024 по 2030 роки, досягнувши плато на рівні близько 105,5 млн барелів на добу наприкінці десятиліття. Водночас річне зростання сповільниться: з приблизно 700 тис. барелів на добу у 2025–2026 роках до незначного приросту у наступні роки. У 2030 році очікується навіть невелике зниження.

Основні причини — уповільнення глобального економічного зростання через напруженість у торгівлі та бюджетні дисбаланси, а також прискорене витіснення нафти у транспортному й енергетичному секторах.

Електромобілі

Попри окремі труднощі, глобальні продажі електромобілів продовжують вражаюче зростати: у 2024 році їх продано понад 17 мільйонів, а у 2025 році очікується понад 20 мільйонів — це близько чверті від загального обсягу продажів автомобілів. Згідно з доповіддю IEA «Global Electric Vehicle Outlook 2025», електромобілі витіснять близько 5,4 млн барелів нафти на добу до 2030 року. Енергетика також активніше відмовляється від нафти, особливо в Саудівській Аравії, де її замінюють газ і ВДЕ — це буде найбільше національне скорочення попиту на нафту до кінця десятиліття.

Нафтохімічна промисловість

Із подальшою диверсифікацією транспорту та генерації електроенергії, з 2026 року головним джерелом зростання попиту на нафту стане нафтохімічна промисловість. Це пов’язано зі зростанням споживання природних газових рідин (NGL). Лідерами у розвитку нафтохімії виступають Китай і США, тоді як Європа та деякі країни Азії втрачають позиції. До 2030 року виробництво полімерів і синтетичних волокон вимагатиме 18,4 млн барелів нафти на добу — понад одну шосту всього споживання. Попит на нафту як паливо, без урахування нафтохімії та біопалива, може досягти піку вже у 2027 році.

Сильне зростання попиту в країнах, що розвиваються, та на ринках, що формуються, на рівні 4,2 млн барелів на добу у 2024–2030 роках, різко контрастує зі скороченням у розвинених країнах. Азіатські ринки домінують: Індія продемонструє найбільше зростання — близько 1 млн барелів на добу, також зростає споживання в Південно-Східній Азії. Натомість країни ОЕСР скоротять споживання на 1,7 млн барелів на добу до 2030 року.

Прогноз

Загальна картина світового попиту майже не змінилася з торішнього прогнозу, проте спостерігаються важливі зміни серед двох найбільших споживачів. Очікується, що у Китаї попит у 2030 році буде лише трохи вищим, ніж у 2024-му — раніше прогнозувалося зростання на 1 млн барелів. Натомість у США — найбільшому споживачі нафти — через нижчі ціни на бензин і уповільнення зростання продажу електромобілів прогноз підвищено на 1,1 млн барелів на добу у порівнянні з торішнім звітом.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA