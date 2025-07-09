Нафтові угоди Алжиру з Італією

Алжирська компанія Sonatrach підписала масштабну угоду з Італією, Китай відкриває новий офіс у Мадагаскарі, а в Індії подали гучний позов проти судноплавного гіганта MSC через розлив нафти. Ці події демонструють зростання енергетичної активності в Африці та посилення контролю за екологічними ризиками у морських перевезеннях.

Алжир підписав довгострокову угоду з Італією

Алжирська державна нафтова компанія Sonatrach уклала угоду на $1.35 млрд з італійською ENI для розвитку нафтового родовища Zemoul el Kbar у рамках угоди про розподіл продукції на найближчі 30 років.

Сума інвестицій: $1.35 млрд

$1.35 млрд Термін дії контракту: 30 років

30 років Формат: угода про розподіл продукції

Водночас ця угода підкреслює прагнення Італії посилити свою енергетичну присутність у Північній Африці та диверсифікувати джерела постачання нафти.

За матеріалами: oilprice.com