Сезонний попит у США знижує запаси бензину попри зростання запасів сирої нафти

Попри зростання запасів сирої нафти у США на 7,1 млн барелів минулого тижня, сильний попит на поїздки до святкування 4 липня скоротив запаси бензину на 2,7 млн барелів — майже вдвічі більше, ніж прогнозували аналітики. Це підкреслює важливість сезонних коливань споживання для ринку.
Деталі ринку нафти США
- Запаси сирої нафти зросли до 426 млн барелів за даними EIA.
- Включено коригування на 1,8 млн барелів на добу — балансуючий елемент для «неврахованої» нафти.
- Цитата:
«Загальний попит зріс, тому ринок сприймає збільшення запасів як одноразове,» — Філ Флінн, Price Futures Group.
- Попит на бензин зріс на 6% до 9,2 млн барелів на добу.
- Ф’ючерси на Brent знизилися на 19 центів до $69,96 за барель, WTI — на 26 центів до $68,07 за барель.
- Запаси на хабі Кушинг зросли на 464 тис. барелів.
- Запаси дистилятів (дизель, мазут) впали на 825 тис. барелів до 102,8 млн барелів — більше, ніж очікувалося.
- Переробка нафти на НПЗ знизилася на 99 тис. барелів на добу, завантаження НПЗ зменшилося на 0,2 процентного пункту до 94,7%.
- Чистий імпорт сирої нафти у США впав на 1,36 млн барелів на добу.
Попри локальне зростання запасів сирої нафти, ринок отримав сигнал про стабільний попит на нафтопродукти, що підтримує очікування щодо цін у найближчій перспективі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters