Сезонний попит у США знижує запаси бензину попри зростання запасів сирої нафти

Обновлено: Июль 09, 2025. Тэги: , , ,

Сезонний попит у США знижує запаси бензину попри зростання запасів сирої нафти

Попри зростання запасів сирої нафти у США на 7,1 млн барелів минулого тижня, сильний попит на поїздки до святкування 4 липня скоротив запаси бензину на 2,7 млн барелів — майже вдвічі більше, ніж прогнозували аналітики. Це підкреслює важливість сезонних коливань споживання для ринку.

Деталі ринку нафти США

  • Запаси сирої нафти зросли до 426 млн барелів за даними EIA.
  • Включено коригування на 1,8 млн барелів на добу — балансуючий елемент для «неврахованої» нафти.
  • Цитата:

    «Загальний попит зріс, тому ринок сприймає збільшення запасів як одноразове,» — Філ Флінн, Price Futures Group.

  • Попит на бензин зріс на 6% до 9,2 млн барелів на добу.
  • Ф’ючерси на Brent знизилися на 19 центів до $69,96 за барель, WTI — на 26 центів до $68,07 за барель.
  • Запаси на хабі Кушинг зросли на 464 тис. барелів.
  • Запаси дистилятів (дизель, мазут) впали на 825 тис. барелів до 102,8 млн барелів — більше, ніж очікувалося.
  • Переробка нафти на НПЗ знизилася на 99 тис. барелів на добу, завантаження НПЗ зменшилося на 0,2 процентного пункту до 94,7%.
  • Чистий імпорт сирої нафти у США впав на 1,36 млн барелів на добу.

Попри локальне зростання запасів сирої нафти, ринок отримав сигнал про стабільний попит на нафтопродукти, що підтримує очікування щодо цін у найближчій перспективі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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