Довгостроковий прогноз цін на нафту від LiteFinance

Попри глобальні тенденції до зниження цін на нафту, прогнози до 2030 року вказують на збереження помірної волатильності ринку, що безпосередньо впливатиме на формування вартості пального в Україні. Аналіз технічних і фундаментальних чинників дозволяє краще зрозуміти, чого чекати операторам ринку пального, трейдерам і споживачам.

Глобальні тенденції цін на нафту

Поточна ціна (15.07.2025): $65.57 за барель.

$65.57 за барель. Історичний максимум: $147.27 (11.07.2008).

$147.27 (11.07.2008). Історичний мінімум: $-40.32 (20.04.2020).

Ціни залишаються під тиском глобальних факторів: слабке економічне зростання в Китаї, волатильні очікування інфляції, обмеження видобутку ОПЕК+ та перехід до зеленої енергетики. При цьому, у 2025–2026 роках ринок перебуває в середньостроковому спадному тренді, з можливими короткими відскоками.

Прогнози цін WTI на 2025–2030 роки

2025: від $51 до $73.52 за барель залежно від сценарію.

від $51 до $73.52 за барель залежно від сценарію. 2026: $49.50–$65.85 (очікуване зниження через слабкий попит).

$49.50–$65.85 (очікуване зниження через слабкий попит). 2027: $45.63–$60.96 (тривале зниження попиту, висока волатильність).

$45.63–$60.96 (тривале зниження попиту, висока волатильність). 2028: $39.32–$59.66 (слабкий попит, можливе відновлення наприкінці року).

$39.32–$59.66 (слабкий попит, можливе відновлення наприкінці року). 2029: $50.41–$67.56 (очікуване помірне зростання через стабілізацію ринку).

$50.41–$67.56 (очікуване помірне зростання через стабілізацію ринку). 2030: $59.45–$63.91 (збалансований ринок, стабільний попит).

Аналітики LongForecast та CoinPriceForecast вказують на ризики спадного тренду у 2025–2028 роках, із можливим відновленням зростання ближче до 2029–2030. Це свідчить про потребу уважного моніторингу ОПЕК+, попиту в Азії та світової економіки.

Фундаментальні фактори впливу на ціни

Обсяги видобутку найбільших країн-виробників (Саудівська Аравія, рф, США).

Стан світового попиту на нафту, зокрема в Китаї та Індії.

Політична стабільність у нафтовидобувних регіонах.

Рівень стратегічних резервів країн ОЕСР.

Вартість транспортування та обмінний курс долара США.

Розвиток альтернативної енергетики та «зелений» перехід.

Для України ці фактори визначатимуть ціни імпортного пального. При спаді цін на нафту можливе здешевлення закупівель, однак коливання курсу гривні та світові події можуть нейтралізувати цей ефект.

Технічна картина та стратегії

Зараз ринок WTI торгується у спадному каналі з підтримкою в районі $58–60. Короткострокові відскоки можливі до $64–66. У 2025 році аналітики радять купувати при підтвердженні відскоку від нижньої межі каналу, а продавати біля опору $64–65 із жорстким контролем ризиків.

«Інвесторам важливо моніторити макроекономічні дані, баланс попиту та пропозиції та рішення ОПЕК+»

На тривалій дистанції перехід до зеленої енергетики, розвиток альтернативних джерел та зниження споживання нафти в розвинених економіках формуватимуть нову рівновагу ринку.

Висновки для українського ринку пального

Помірне зниження цін на нафту у 2025–2027 роках може знизити витрати на імпорт пального.

може знизити витрати на імпорт пального. Висока волатильність вимагає уважного планування закупівель і валютного хеджування.

вимагає уважного планування закупівель і валютного хеджування. Довгострокова тенденція до балансування цін (зростання ближче до 2029–2030) формує потребу у прогнозованих стратегіях постачання та зберігання.

(зростання ближче до 2029–2030) формує потребу у прогнозованих стратегіях постачання та зберігання. Важливість моніторингу рішень ОПЕК+, попиту в Азії, валютного ринку та альтернативної енергетики.

Замовити звіт по ринку

Джерело: Terminal

За матеріалами: LiteFinance, LongForecast, CoinPriceForecast