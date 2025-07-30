Чи дійсно путін відчуває блеф Трампа щодо припинення вогню в Україні

Обновлено: Июль 30, 2025. Тэги: , , , ,

Чи дійсно путін відчуває блеф Трампа щодо припинення вогню в Україні

Прогноз цін на нафту: фактори впливу

Після скорочення терміну ультиматуму від президента США Дональда Трампа для припинення війни в Україні, російська федерація не лише не відреагувала дипломатично, а й активізувала атаки на українські міста. Ця ситуація створює нову невизначеність для глобального ринку нафти, адже геополітична нестабільність у центрі Європи знову посилюється.

Вплив на нафтовий ринок

  • Геополітична невизначеність
    • Скорочення ультиматуму: Президент Трамп звузив термін для погодження на припинення вогню з 50 до “10–12 днів”, про що було оголошено 28 липня у Шотландії під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером.
    • Відповідь кремля: Лише лаконічне “взяли до уваги” без коментарів, що вказує на стратегічне очікування.
    • Зростання атак: Нові авіаудари по лікарні у Кам’янському та в’язниці у Запорізькій області після заяв Трампа – щонайменше 17 загиблих.
  • Інструменти впливу США
    • Тарифи: З точки зору експорту рф до США, мита малоефективні – обсяги зміни експорту надто незначні.
    • Вторинні санкції: Їхнє запровадження істотно підвищило б ставки не лише у відносинах з кремлем, а й з Китаєм та Індією, які фінансують війну через закупівлю російської нафти.
  • Поведінка ключових гравців
    • Китай та Індія: Основні споживачі російських енергоносіїв – малоймовірно, що здійснюватимуть тиск на путіна у межах 50-денного періоду, як спочатку очікувалось.
    • Медіапозиції рф: Риторика залишається без змін. “Комсомольська правда” та Дмитро Медведєв висміюють підхід Трампа як непридатний до росії.
  • Перспективи дій рф
    • Очікування: Політичні експерти вважають, що путін не реагуватиме публічно, поки не стане зрозуміло, як саме діятиме Трамп.
    • Продовження бойових дій: Заяви російських ЗМІ та атаки на українські міста підтверджують ставку на військову ескалацію, а не поступки.
  • Імплікації для нафтового ринку
    • Ціни залишаються чутливими: Усі фактори — від дій рф до реакцій Китаю — створюють високу невизначеність для трейдерів.
    • Фундаментальний ризик: Потенційні вторинні санкції проти покупців російської нафти можуть спричинити перебалансування потоків сировини та перерозподіл поставок.
    • Ефект очікування: Як Трамп, так і путін утримуються від остаточних кроків, створюючи психологічний тиск на ринок.

«Путін очікує. Щоб зрозуміти, як діяти, йому потрібно знати, що саме робитиме Трамп», — Борис Пастухов, політичний аналітик.

«Очікувати, що Китай і Індія тиснутимуть на путіна, щоб припинити війну протягом 50 днів — це наївно», — Майкл Макфол, професор політології, колишній посол США в росії.

Висновки:

  • Нафтовий ринок входить у період підвищеної турбулентності, де геополітична гра між США, росією та її покупцями є основним драйвером.
  • Фактична бездіяльність і водночас риторика ескалації з боку рф свідчать про стратегію затягування і фіксацію бойових переваг.
  • Кожна заява з Вашингтона чи москви тепер може мати негайний відгук у цінах на нафту та нафтопродукти.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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