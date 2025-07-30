Чи дійсно путін відчуває блеф Трампа щодо припинення вогню в Україні

Прогноз цін на нафту: фактори впливу
Після скорочення терміну ультиматуму від президента США Дональда Трампа для припинення війни в Україні, російська федерація не лише не відреагувала дипломатично, а й активізувала атаки на українські міста. Ця ситуація створює нову невизначеність для глобального ринку нафти, адже геополітична нестабільність у центрі Європи знову посилюється.
Вплив на нафтовий ринок
- Геополітична невизначеність
- Скорочення ультиматуму: Президент Трамп звузив термін для погодження на припинення вогню з 50 до “10–12 днів”, про що було оголошено 28 липня у Шотландії під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером.
- Відповідь кремля: Лише лаконічне “взяли до уваги” без коментарів, що вказує на стратегічне очікування.
- Зростання атак: Нові авіаудари по лікарні у Кам’янському та в’язниці у Запорізькій області після заяв Трампа – щонайменше 17 загиблих.
- Інструменти впливу США
- Тарифи: З точки зору експорту рф до США, мита малоефективні – обсяги зміни експорту надто незначні.
- Вторинні санкції: Їхнє запровадження істотно підвищило б ставки не лише у відносинах з кремлем, а й з Китаєм та Індією, які фінансують війну через закупівлю російської нафти.
- Поведінка ключових гравців
- Китай та Індія: Основні споживачі російських енергоносіїв – малоймовірно, що здійснюватимуть тиск на путіна у межах 50-денного періоду, як спочатку очікувалось.
- Медіапозиції рф: Риторика залишається без змін. “Комсомольська правда” та Дмитро Медведєв висміюють підхід Трампа як непридатний до росії.
- Перспективи дій рф
- Очікування: Політичні експерти вважають, що путін не реагуватиме публічно, поки не стане зрозуміло, як саме діятиме Трамп.
- Продовження бойових дій: Заяви російських ЗМІ та атаки на українські міста підтверджують ставку на військову ескалацію, а не поступки.
- Імплікації для нафтового ринку
- Ціни залишаються чутливими: Усі фактори — від дій рф до реакцій Китаю — створюють високу невизначеність для трейдерів.
- Фундаментальний ризик: Потенційні вторинні санкції проти покупців російської нафти можуть спричинити перебалансування потоків сировини та перерозподіл поставок.
- Ефект очікування: Як Трамп, так і путін утримуються від остаточних кроків, створюючи психологічний тиск на ринок.
«Путін очікує. Щоб зрозуміти, як діяти, йому потрібно знати, що саме робитиме Трамп», — Борис Пастухов, політичний аналітик.
«Очікувати, що Китай і Індія тиснутимуть на путіна, щоб припинити війну протягом 50 днів — це наївно», — Майкл Макфол, професор політології, колишній посол США в росії.
Висновки:
- Нафтовий ринок входить у період підвищеної турбулентності, де геополітична гра між США, росією та її покупцями є основним драйвером.
- Фактична бездіяльність і водночас риторика ескалації з боку рф свідчать про стратегію затягування і фіксацію бойових переваг.
- Кожна заява з Вашингтона чи москви тепер може мати негайний відгук у цінах на нафту та нафтопродукти.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com
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