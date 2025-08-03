Чи надто Бразилія залежна від дизелю з росії?

Бразилія імпортує близько третини свого дизельного пального, і понад 60% цього обсягу в першій половині 2025 року надходило з росії. На тлі загострення політичної ситуації навколо України та нових намірів США ввести санкції проти енергетичних закупівель Індії, питання енергетичної залежності стає стратегічно важливим. Учасники бразильського нафтового ринку висловлюють занепокоєння, адже альтернатива російському постачанню обмежена через глобально низькі запаси дизелю.
Ризик дестабілізації ринку нафтопродуктів Бразилії зростає
1. Нові геополітичні складові
- Президент США Дональд Трамп анонсував введення тарифів на експорт з Індії та санкцій за її енергетичні закупівлі з росії.
- Офіційне обґрунтування: розчарування через відсутність припинення вогню в Україні.
- Це змусило країни, пов’язані з російським енергоринком, переглядати свої ланцюги постачання.
2. Залежність Бразилії від імпорту дизелю
- Бразилія <strongпокриває приблизно третину свого споживання дизелю за рахунок імпорту.
- У першій половині 2025 року 60% цього імпорту припадало на росію, яка витіснила США з позиції головного постачальника.
- Це стало наслідком переформатування світової торгівлі після санкцій, пов’язаних із війною в Україні.
3. Обмеженість альтернатив
- Згідно з оцінкою S&P Global, глобальні запаси дизелю залишаються низькими.
- Це ускладнює пошук нових постачальників, особливо з огляду на потенційне відпадання Індії.
- Індія могла бути альтернативою, однак її подальша участь на ринку опиняється під питанням через заявлені санкції.
4. Висловлене занепокоєння галузі
- Голова бразильського нафтового лобі IBP, що представляє Chevron Corp. і Petrobras, Роберто Арденґі, заявив:
“Це викликає серйозне занепокоєння.” — Роберто Арденґі, IBP
- Це свідчить про те, що залежність від одного джерела дизелю в умовах геополітичної напруги вважається критичним ризиком.
5. Неоднозначні перспективи
- За поточних умов Бразилія може опинитися перед енергетичним викликом, якщо постачання з росії скоротиться або зупиниться.
- Без Індії як альтернативного джерела, диверсифікація імпорту ускладнюється.
- З урахуванням глобального дефіциту дизелю, ризик дестабілізації ринку нафтопродуктів Бразилії зростає.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Замовити звіт по ринку