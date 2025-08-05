Чи буде нафтовий шок: Brent втратить $70? Серпневий крах, таємні угоди OPEC+ та несподівані рятівники ринку

Обновлено: Август 05, 2025.

Чи буде нафтовий шок: Brent втратить $70? Серпневий крах, таємні угоди OPEC+ та несподівані рятівники ринку

Ціна нафти обвалюється – вже $68! Але це лише початок. Goldman Sachs попереджає: до кінця року – $64, а далі гірше. Чому світ втрачає віру в «чорне золото»?

Що приховують аналітики?

  • Китай тихо купує нафтохімію (+22.8%), але зменшує закупівлі – хто грає на біржі?
  • OPEC+ нібито збільшує видобуток, але інсайдери шепчуть: восени – різке скорочення. Чи чекає нас дефіцит?
  • Індія кинула російську Urals – чи надовго й яка буде відповідь Кремля? Чому це загрожує світовій рецесії?

Головне:

  • Песимістичний сценарій – до $66 вже у вересні.
  • Але є ризики – якщо Китай і OPEC+ втрутяться, ціна може стрибнути до $75.

Що буде далі? Вся правда – у ексклюзивному дослідженні в Telegram

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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