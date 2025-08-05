Чи буде нафтовий шок: Brent втратить $70? Серпневий крах, таємні угоди OPEC+ та несподівані рятівники ринку

Ціна нафти обвалюється – вже $68! Але це лише початок. Goldman Sachs попереджає: до кінця року – $64, а далі гірше. Чому світ втрачає віру в «чорне золото»?
Що приховують аналітики?
- Китай тихо купує нафтохімію (+22.8%), але зменшує закупівлі – хто грає на біржі?
- OPEC+ нібито збільшує видобуток, але інсайдери шепчуть: восени – різке скорочення. Чи чекає нас дефіцит?
- Індія кинула російську Urals – чи надовго й яка буде відповідь Кремля? Чому це загрожує світовій рецесії?
Головне:
- Песимістичний сценарій – до $66 вже у вересні.
- Але є ризики – якщо Китай і OPEC+ втрутяться, ціна може стрибнути до $75.
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