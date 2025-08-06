Європа посилює конкуренцію за LNG на тлі рекордного зростання постачання

У першій половині 2025 року світовий ринок LNG зафіксував зростання на 4%, однак цей приріст був повністю поглинутий Європою, Близьким Сходом та Африкою. На тлі цього зросла міжконтинентальна конкуренція, а Азія та Латинська Америка змушені були скоротити імпорт. Попри запуск нових проєктів зрідження, ринок залишається вразливим до шоків і демонструє ознаки напруження.
Динаміка світового LNG‑ринку у 2025 році
- Приріст світового постачання LNG у першій половині 2025 року склав 4%.
- Очікується, що за підсумками року зростання сягне 5,5%, або 30 млрд куб. м.
- 60% приросту обсягів LNG за 2025 рік уже з’явилося на ринку в січні–червні.
Провідна роль Північної Америки у зростанні пропозиції
- 27% приросту LNG-експорту у 2025 році забезпечили США, Канада та Мексика — це понад 32 млрд куб. м.
- США додали понад 12 млрд куб. м (+21%) за перше півріччя завдяки запуску Plaquemines LNG і покращенню на Freeport LNG.
- Канада вийшла на ринок 30 червня з першим вантажем із LNG Canada (19 млрд куб. м проєктної потужності).
- Катар збільшив експорт на 5 млрд куб. м (+9%) за рахунок операційної ефективності.
Зниження експорту в інших регіонах
- Алжир скоротив постачання на 23%, або майже 2 млрд куб. м.
- росія втратила 1,6 млрд куб. м через зупинку малих заводів Portovaya та Vysotsk у лютому 2025 року.
- Норвегія скоротила експорт на 1,4 млрд куб. м (-44%) через технічне обслуговування.
- Єгипет втратив 1 млрд куб. м через припинення експорту.
- Австралія знизила експорт на понад 1 млрд куб. м через виведення з експлуатації одного заводу та циклони.
Європа — головний споживач LNG у 2025 році
- 25% зростання імпорту — майже 20 млрд куб. м у першому півріччі.
- Європа поглинула більше, ніж весь приріст світової пропозиції у цей період.
- Туреччина та Велика Британія забезпечили понад чверть приросту в зимові місяці.
- Ключовим фактором стало завершення транзитної угоди з Україною та зменшення трубопровідних постачань з Норвегії.
- Очікуване зростання імпорту до Європи у 2025 році — 26%, або 35 млрд куб. м.
Реакція інших регіонів
- Близький Схід і Африка збільшили імпорт на 4 млрд куб. м (+80%), головно через потреби Єгипту.
- Латинська Америка зменшила імпорт на 13%, або 1,2 млрд куб. м — завдяки гідроелектрогенерації та видобутку в Аргентині.
Азійський попит під тиском
- Загальне скорочення імпорту в Азії — 5,5%, або 10 млрд куб. м у першому півріччі.
- Китай зменшив закупівлі на 21%, або 11 млрд куб. м через зростання внутрішнього видобутку і трубопровідних постачань.
- Індія, Пакистан і Сінгапур скоротили імпорт на 8% кожна (сукупно понад 2 млрд куб. м).
- Японія й Тайвань продемонстрували зростання: +2,5% і +12% відповідно.
- Очікуване скорочення LNG-імпорту до Азії у 2025 році — 2%, або 8 млрд куб. м.
Висновки
- Попит із боку Європи перевищує приріст світового виробництва, що формує стійкий дефіцит в інших регіонах.
- Міжконтинентальна конкуренція за LNG обмежує доступ до обсягів для країн з обмеженим бюджетом.
- Глобальний ринок залишається вразливим — навіть на фоні нових потужностей, збої в одному регіоні можуть швидко впливати на баланс у іншому.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA