Європа посилює конкуренцію за LNG на тлі рекордного зростання постачання

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Європа посилює конкуренцію за LNG на тлі рекордного зростання постачання

У першій половині 2025 року світовий ринок LNG зафіксував зростання на 4%, однак цей приріст був повністю поглинутий Європою, Близьким Сходом та Африкою. На тлі цього зросла міжконтинентальна конкуренція, а Азія та Латинська Америка змушені були скоротити імпорт. Попри запуск нових проєктів зрідження, ринок залишається вразливим до шоків і демонструє ознаки напруження.

Динаміка світового LNG‑ринку у 2025 році

  • Приріст світового постачання LNG у першій половині 2025 року склав 4%.
  • Очікується, що за підсумками року зростання сягне 5,5%, або 30 млрд куб. м.
  • 60% приросту обсягів LNG за 2025 рік уже з’явилося на ринку в січні–червні.

Провідна роль Північної Америки у зростанні пропозиції

  • 27% приросту LNG-експорту у 2025 році забезпечили США, Канада та Мексика — це понад 32 млрд куб. м.
  • США додали понад 12 млрд куб. м (+21%) за перше півріччя завдяки запуску Plaquemines LNG і покращенню на Freeport LNG.
  • Канада вийшла на ринок 30 червня з першим вантажем із LNG Canada (19 млрд куб. м проєктної потужності).
  • Катар збільшив експорт на 5 млрд куб. м (+9%) за рахунок операційної ефективності.

Зниження експорту в інших регіонах

  • Алжир скоротив постачання на 23%, або майже 2 млрд куб. м.
  • росія втратила 1,6 млрд куб. м через зупинку малих заводів Portovaya та Vysotsk у лютому 2025 року.
  • Норвегія скоротила експорт на 1,4 млрд куб. м (-44%) через технічне обслуговування.
  • Єгипет втратив 1 млрд куб. м через припинення експорту.
  • Австралія знизила експорт на понад 1 млрд куб. м через виведення з експлуатації одного заводу та циклони.

Європа — головний споживач LNG у 2025 році

  • 25% зростання імпорту — майже 20 млрд куб. м у першому півріччі.
  • Європа поглинула більше, ніж весь приріст світової пропозиції у цей період.
  • Туреччина та Велика Британія забезпечили понад чверть приросту в зимові місяці.
  • Ключовим фактором стало завершення транзитної угоди з Україною та зменшення трубопровідних постачань з Норвегії.
  • Очікуване зростання імпорту до Європи у 2025 році — 26%, або 35 млрд куб. м.

Реакція інших регіонів

  • Близький Схід і Африка збільшили імпорт на 4 млрд куб. м (+80%), головно через потреби Єгипту.
  • Латинська Америка зменшила імпорт на 13%, або 1,2 млрд куб. м — завдяки гідроелектрогенерації та видобутку в Аргентині.

Азійський попит під тиском

  • Загальне скорочення імпорту в Азії — 5,5%, або 10 млрд куб. м у першому півріччі.
  • Китай зменшив закупівлі на 21%, або 11 млрд куб. м через зростання внутрішнього видобутку і трубопровідних постачань.
  • Індія, Пакистан і Сінгапур скоротили імпорт на 8% кожна (сукупно понад 2 млрд куб. м).
  • Японія й Тайвань продемонстрували зростання: +2,5% і +12% відповідно.
  • Очікуване скорочення LNG-імпорту до Азії у 2025 році — 2%, або 8 млрд куб. м.

Висновки

  • Попит із боку Європи перевищує приріст світового виробництва, що формує стійкий дефіцит в інших регіонах.
  • Міжконтинентальна конкуренція за LNG обмежує доступ до обсягів для країн з обмеженим бюджетом.
  • Глобальний ринок залишається вразливим — навіть на фоні нових потужностей, збої в одному регіоні можуть швидко впливати на баланс у іншому.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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