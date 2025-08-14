Індійські держнафтопереробники повертаються до закупівлі російської нафти попри тарифний тиск США

Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, відновила зацікавленість у закупівлі російської нафти Urals після зниження цінових пропозицій, навіть попри загрозу 50% тарифу з боку США. Зниження ціни на спотові партії створило додаткові стимули для перемовин із трейдерами напередодні зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна.

Вплив тарифного тиску США та цінових знижок Urals на стратегію закупівель Індії

  • Зміна позиції Індії: державні нафтопереробні компанії, які кілька тижнів тому призупинили закупівлі російської нафти, знову звертаються до трейдерів із запитами щодо можливих постачань Urals.
  • Причина повернення: знижка на спотові постачання Urals розширилась до близько $2,70 за барель порівняно з $1–$1,50 наприкінці липня.
  • Тарифний тиск США: після запровадження додаткового 25% тарифу на індійські товари, що підвищує загальний тариф до 50% через імпорт російської нафти, державні НПЗ відмовилися від закупівель на жовтневі відвантаження.
  • Термін дії тарифів: початок дії — через 21 день після 6 серпня.
  • Альтернативні закупівлі: індійські держкомпанії придбали щонайменше 22 млн барелів неросійської нафти з постачанням у вересні–жовтні.
  • Приклад угоди: Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) уклала контракт на 10 млн барелів американської нафти у п’ятимісячному тендері, виграному Glencore.
  • Стратегія Індії: розширення закупівель енергоресурсів зі США на тлі перемовин щодо торгової угоди та спроб уникнути високих тарифів.

«Ми чекатимемо результатів переговорів Трампа та Путіна, які дадуть нам певні орієнтири», — повідомило одне з джерел Reuters.

  • Довгострокові тенденції: з 2022 року частка російської нафти в імпорті Індії зросла до близько третини загального обсягу, зробивши росію найбільшим постачальником.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

