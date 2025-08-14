Україна вдарила по ключовому нафтопровідному вузлу рф напередодні переговорів Трампа та путіна

Україна вдарила по ключовому нафтопровідному вузлу рф напередодні переговорів Трампа та путіна

Україна завдала удару по критичній нафтоперекачувальній станції у Брянській області росії, спричинивши масштабну пожежу на вузлі, що живить нафтопровід «Дружба» до Європи. Інцидент стався за кілька днів до очікуваної зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна, що супроводжується зростанням економічного тиску на покупців російської нафти та жорсткішими позиціями сторін.

Удар по вузлу «Дружби»

  • Місце: нафтоперекачувальна станція в місті Унеча, Брянська область рф.
  • Значення об’єкта: вузол, що постачає нафту до Європи по «Дружбі» та з’єднаний із Балтійською трубопровідною системою-2, яка транспортує нафту до порту Усть-Луга — другого за величиною на Балтиці.
  • Генштаб ЗСУ повідомив про вибухи у зонах зберігання та насосних установках.
  • Губернатор Брянщини олександр Богомаз звинуватив Україну в ракетному та дроновому ударі, назвавши його «терористичним актом», але заявив, що пожежу локалізовано.

Міжнародна реакція та постачання

  • Угорська MOL та словацька Transpetrol заявили про відсутність перебоїв у постачанні нафти.
  • Міністерство енергетики Казахстану підтвердило, що транзит казахстанської нафти мережею не постраждав.

Вплив на ринок

  • Цей удар — продовження серії атак України на енергетичну інфраструктуру рф цього місяця, які вже вивели з ладу три великі НПЗ.
  • Відключення потужностей у поєднанні зі зростанням внутрішнього попиту спричинили зниження морського експорту пального рф на 6,6% у липні.
  • Аналітики очікують подальшого падіння експорту нафтопродуктів у серпні, тоді як постачання сирої нафти із західних портів може зрости через нестачу сховищ.

Геополітичний фон

  • Удар по Унечі стався за кілька днів до запланованої зустрічі Трамп-путін, про яку повідомляє CBS. Білий дім працює над тристороннім самітом з Україною наприкінці наступного тижня.
  • Трамп посилює економічний тиск на покупців російської нафти: удвічі підвищив мита на індійські товари через продовження імпорту індією російської нафти та попередив Китай про можливі мита у 500%.
  • російські чиновники заявляють про готовність вести переговори лише за умов визнання «нових реалій» — контролю над окупованими територіями України, і наголошують, що рф «переможе остаточно» попри тиск Заходу.

Висновки

  • Зосередження ударів України на енергетичній інфраструктурі рф підвищує ризики для стабільності постачання нафти до Європи.
  • Жорсткі економічні заходи США проти країн-імпортерів російської нафти створюють додатковий тиск на ринок перед переговорами.
  • Посилення позицій обох сторін зменшує шанси на компроміс та збільшує ймовірність подальших ескалацій.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

