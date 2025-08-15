Експорт мазуту з росії сягнув рекордних показників воєнного часу попри удари дронів

Обновлено: Август 15, 2025. Тэги: , , , , ,

Експорт мазуту з росії сягнув рекордних показників воєнного часу попри удари дронів

На початку серпня росія різко збільшила експорт нафтопродуктів, попри інтенсивні удари українських дронів по нафтопереробних заводах. Сукупні поставки нафтопродуктів зросли до 2,31 млн барелів на добу, що є найвищим показником з лютого, а відвантаження мазуту досягли піку з початку повномасштабної війни.

Динаміка експорту нафтопродуктів

  • 2,31 млн барелів/день — загальний експорт нафтопродуктів у перші 10 днів серпня, що на 9% більше за середньодобовий показник липня та найвище значення з лютого.
  • Експорт мазуту зріс на 48% у порівнянні з попереднім місяцем і досяг 882 тис. барелів/день — максимуму з лютого 2022 року.
  • Поставки мазуту в Азію більш ніж подвоїлися, різко зросли й обсяги до Туреччини.
  • Потоки сировини для НПЗ, як-от вакуумний газойль, скоротилися до 71 тис. барелів/день.

Причини зростання експорту мазуту

  • Мазут потребує меншої глибини переробки, що робить його привабливим для експорту в умовах зниження активності вторинних процесів на НПЗ.
  • Різке зростання експорту мазуту частково компенсувало падіння поставок дизпального, які впали до мінімуму цього року.
  • Експорт бензину заборонено до кінця серпня для забезпечення внутрішніх потреб.

Вплив атак дронів і геополітичний контекст

  • Удари українських дронів по великих російських НПЗ посилилися напередодні запланованого саміту Дональда Трампа та володимира путіна.
  • Ці атаки спричинили різке зниження обсягів переробки нафти в рф.
  • Водночас морський експорт залишається одним з небагатьох доступних індикаторів видобутку нафти в росії, оскільки офіційна статистика засекречена.

Висновки

  • Різке зростання експорту мазуту в умовах воєнного часу свідчить про зміщення структури російського експорту в бік менш глибокоперероблених нафтопродуктів.
  • Зростання постачань до Азії та Туреччини вказує на переорієнтацію рф на альтернативні ринки збуту, що компенсують обмеження з боку західних країн.
  • Скорочення переробки та заборона експорту бензину можуть свідчити про напружений баланс внутрішнього ринку пального в рф.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

Автор:

(Всего статей: 2304)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: