Експорт мазуту з росії сягнув рекордних показників воєнного часу попри удари дронів

На початку серпня росія різко збільшила експорт нафтопродуктів, попри інтенсивні удари українських дронів по нафтопереробних заводах. Сукупні поставки нафтопродуктів зросли до 2,31 млн барелів на добу, що є найвищим показником з лютого, а відвантаження мазуту досягли піку з початку повномасштабної війни.
Динаміка експорту нафтопродуктів
- 2,31 млн барелів/день — загальний експорт нафтопродуктів у перші 10 днів серпня, що на 9% більше за середньодобовий показник липня та найвище значення з лютого.
- Експорт мазуту зріс на 48% у порівнянні з попереднім місяцем і досяг 882 тис. барелів/день — максимуму з лютого 2022 року.
- Поставки мазуту в Азію більш ніж подвоїлися, різко зросли й обсяги до Туреччини.
- Потоки сировини для НПЗ, як-от вакуумний газойль, скоротилися до 71 тис. барелів/день.
Причини зростання експорту мазуту
- Мазут потребує меншої глибини переробки, що робить його привабливим для експорту в умовах зниження активності вторинних процесів на НПЗ.
- Різке зростання експорту мазуту частково компенсувало падіння поставок дизпального, які впали до мінімуму цього року.
- Експорт бензину заборонено до кінця серпня для забезпечення внутрішніх потреб.
Вплив атак дронів і геополітичний контекст
- Удари українських дронів по великих російських НПЗ посилилися напередодні запланованого саміту Дональда Трампа та володимира путіна.
- Ці атаки спричинили різке зниження обсягів переробки нафти в рф.
- Водночас морський експорт залишається одним з небагатьох доступних індикаторів видобутку нафти в росії, оскільки офіційна статистика засекречена.
Висновки
- Різке зростання експорту мазуту в умовах воєнного часу свідчить про зміщення структури російського експорту в бік менш глибокоперероблених нафтопродуктів.
- Зростання постачань до Азії та Туреччини вказує на переорієнтацію рф на альтернативні ринки збуту, що компенсують обмеження з боку західних країн.
- Скорочення переробки та заборона експорту бензину можуть свідчити про напружений баланс внутрішнього ринку пального в рф.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg