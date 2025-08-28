Паливна криза на росії: від локальних збоїв до національної загрози

У рф почалася загальнонаціональна паливна криза: дефіцит бензину охопив щонайменше чотири регіони, біржові ціни злетіли до рекордних позначок, а близько 13% нафтопереробних потужностей країни виведені з ладу після ударів українських дронів. Експортна заборона не усунула дефіцит, що свідчить про втрату урядом контролю над ситуацією.
Причинно-наслідкова карта паливної кризи
1. Поширення дефіциту
- Крим, Забайкалля: заправки працюють за купонами.
- Примор’я: водії стоять у чергах годинами.
- Курили: продаж бензину зупинено повністю.
2. Економічний вимір
- A-92: 72,6 тис. руб./т.
- A-95: 82,2 тис. руб./т.
- Ціни досягли історичних максимумів, що сигналізує про глибину дефіциту.
3. Причини загострення
- Атаки українських дронів на НПЗ у Волгограді, Сизрані та Новошахтинську.
- За даними The Moscow Times: близько 13% нафтопереробних потужностей рф зупинено.
- Окрім ринкових спекуляцій, саме фізичні збої у виробництві стали ключовим фактором.
4. Дії уряду
- 25 серпня відбулася нарада під керівництвом віцепрем’єра Олександра Новака.
- Вимога особистої присутності топменеджерів усіх найбільших нафтокомпаній.
- Розглянуті заходи: використання стратегічних резервів, підвищення обсягів продажів на біржі, заборона внутрішніх псевдоугод.
- Навіть експортна заборона бензину не вирішила проблему — дефіцит зберігається.
5. Висновки
- Криза має загальнонаціональний масштаб: від Криму до Курильських островів.
- Втрата 13% переробки створює довготривалі ризики для внутрішнього забезпечення паливом.
- Рекордні ціни на біржі підтверджують, що ринок не врівноважується, а навпаки посилює дефіцит.
- Адміністративні заходи уряду показали неефективність — навіть експортна заборона не принесла результату.
Джерело: Terminal
За матеріалами: uawire.org