Паливна криза на росії: від локальних збоїв до національної загрози

У рф почалася загальнонаціональна паливна криза: дефіцит бензину охопив щонайменше чотири регіони, біржові ціни злетіли до рекордних позначок, а близько 13% нафтопереробних потужностей країни виведені з ладу після ударів українських дронів. Експортна заборона не усунула дефіцит, що свідчить про втрату урядом контролю над ситуацією.

Причинно-наслідкова карта паливної кризи

1. Поширення дефіциту

  • Крим, Забайкалля: заправки працюють за купонами.
  • Примор’я: водії стоять у чергах годинами.
  • Курили: продаж бензину зупинено повністю.

2. Економічний вимір

  • A-92: 72,6 тис. руб./т.
  • A-95: 82,2 тис. руб./т.
  • Ціни досягли історичних максимумів, що сигналізує про глибину дефіциту.

3. Причини загострення

  • Атаки українських дронів на НПЗ у Волгограді, Сизрані та Новошахтинську.
  • За даними The Moscow Times: близько 13% нафтопереробних потужностей рф зупинено.
  • Окрім ринкових спекуляцій, саме фізичні збої у виробництві стали ключовим фактором.

4. Дії уряду

  • 25 серпня відбулася нарада під керівництвом віцепрем’єра Олександра Новака.
  • Вимога особистої присутності топменеджерів усіх найбільших нафтокомпаній.
  • Розглянуті заходи: використання стратегічних резервів, підвищення обсягів продажів на біржі, заборона внутрішніх псевдоугод.
  • Навіть експортна заборона бензину не вирішила проблему — дефіцит зберігається.

5. Висновки

  • Криза має загальнонаціональний масштаб: від Криму до Курильських островів.
  • Втрата 13% переробки створює довготривалі ризики для внутрішнього забезпечення паливом.
  • Рекордні ціни на біржі підтверджують, що ринок не врівноважується, а навпаки посилює дефіцит.
  • Адміністративні заходи уряду показали неефективність — навіть експортна заборона не принесла результату.

Джерело: Terminal

За матеріалами: uawire.org

