Глобальні енергетичні зрушення: події, що формують майбутнє світового нафтового ринку

Провідні країни та компанії ухвалюють рішення, що безпосередньо впливають на енергетичну безпеку, ціноутворення та баланс сил у світі. Від придбань активів і санкцій до масштабних газопроводів і нових нафтопереробних заводів — усі ці кроки формують нову архітектуру глобального нафтового та газового ринку.
Ключові енергетичні рішення
Латиноамериканський фактор
- Ecopetrol планує купівлю активів Canacol у Колумбії, що становлять близько 20% газопостачання країни. Це може посилити синергію виробництва у басейні Магдалени та зміцнити внутрішню енергетичну безпеку.
- Бразилія подала заявку на вступ до Міжнародного енергетичного агентства, після досягнення рекордного видобутку нафти — 3,76 млн барелів на добу у червні 2025 року. Це означає амбіцію країни відігравати провідну роль у глобальній енергетиці.
- Ангола запустила процес введення в експлуатацію НПЗ у Кабінді (30 тис. бар./день). До 2027 року країна планує вдвічі скоротити імпорт дизелю та авіаційного пального.
Африка та безпека постачань
- У Мозамбіку $25-мільярдний LNG-проєкт TotalEnergies може відновитися завдяки розміщенню військ Руанди у провінції Кабо-Дельгадо.
- Нігерія підписала угоду про розподіл продукції з TotalEnergies щодо офшорних блоків площею близько 775 квадратних миль.
- Судан зупинив видобуток у басейні Хегліг після атак дронів, що скоротило видобуток на 30 тис. барелів на добу. Це посилює ризики на ринку, де навіть невеликі скорочення можуть вплинути на баланс попиту та пропозиції.
- Кенія готується виставити на аукціон 10 блоків, щоб освоїти поклади нафти обсягом близько 1 млрд барелів.
ОПЕК+ та динаміка цін
- Ринок очікує збереження чинних квот на видобуток. Це має обмежити волатильність цін. Станом на 2 вересня 2025 року ICE Brent утримувався трохи вище $68/барель.
Геополітичні зрушення
- США запровадили санкції проти іракського нафтового магната Валідa ас-Самарра’і за перевезення іранської нафти. Це ускладнює схеми обходу санкцій Іраном.
- росія та Китай підписали угоду про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2» для постачання 50 млрд куб. м газу щорічно. Проте ціна на газ досі не погоджена, що може гальмувати проєкт.
- Саудівська Аравія та Ірак припинили постачання нафти до індійської Nayara Energy (співвласник — російська «роснефть»), посилаючись на проблеми з платежами в умовах санкцій ЄС.
Європейський контекст
- ЄС пропонує відкласти на 10 років запровадження податків на викиди CO₂ у авіації та судноплавстві (до 2035 року). Це демонструє сильний спротив урядів щодо кліматичних податків.
- Франція: LNG-термінали можуть зупинитися через страйки профспілки CGT. Протести заплановані на 2, 10 та 18 вересня.
- Іспанія зафіксувала понад 500 годин із негативними цінами на електроенергію у січні–серпні 2025 року (удвічі більше, ніж торік) через стрімке зростання сонячної генерації, яка вже перевищила 20 ГВт.
- Норвегія: Equinor інвестує близько $1 млрд в Orsted для підтримки прав випуску акцій на $9,4 млрд, що показує важливість диверсифікації енергетики Європи.
Азійський вектор
- Китай: ціни на залізну руду зросли до ¥772/т ($108) через очікування зняття екологічних обмежень після військового параду.
- Індія: промислове виробництво показало найвищі темпи за 17 років. Енергогенерація зросла на 4% р/р завдяки вугіллю та «сонячному буму».
Висновки
- Рішення ОПЕК+ залишити квоти незмінними стримує цінові коливання, але робить ринок вразливим до локальних потрясінь.
- Зростання ролі країн Латинської Америки (Бразилія, Колумбія, Ангола) свідчить про диверсифікацію центрів впливу у світовій енергетиці.
- Африканські ризики (Судан, Мозамбік, Нігерія) демонструють крихкість постачання, що може викликати регіональні дефіцити.
- росія та Китай поглиблюють енергетичне партнерство, але відсутність домовленості про ціни затримує масштабні проєкти.
- Європа балансує між кліматичними зобов’язаннями та соціально-економічним спротивом, що відтягує введення нових «зелених» податків.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com